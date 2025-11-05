Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "La princesa y la moda"

En todas las sociedades –las de antes, las de ahora y las de después–, se producen dos aspectos básicos que obedecen a las propias necesidades humanas, si bien estas serán de forma muy distinta en función de la historia de las mismas y su lugar en ellas. Me estoy refiriendo a la necesidad de estabilidad y de cambios; tanto es así que nuestros insignes filósofos presocráticos, Parménides y Heráclito, pensaron la realidad como lo que no cambia (Parménides) o bien como lo que lo hace permanentemente (Heráclito).

Hoy bien podemos unir esas dos miradas asumiendo ambas en la realidad de las culturas humanas. A lo que permanece lo llamamos estructura (conjunto de acciones que permanecen inalterables en el tiempo) y cambio (aquellas que son necesario modificar en un tiempo próximo y cambiante). Un ejemplo de la primera sería la propiedad (ella parece permanecer inamovible en el tiempo) y otra las instituciones, en su ejemplo: la Jefatura del Estado. Ambas forjan una sociedad estable, necesario esto para identificarnos y convivir con normas compartidas. Por el contrario, esas otras acciones que deben cambiar con mucho más rapidez nos encontramos a modo de ejemplo con las modas, esas formas de vestir que cada temporada requiere de movimiento.

La Jefatura del Estado que en nuestra sociedad lo representa el Rey debe mantenerse estable para el buen funcionamiento del conjunto. Será la reina consorte a la que se la vea como lo cambiante a tenor de que la referencia de los medios la muestran como la belleza estética con sus continuos ropajes para el contagio posterior. Lo uno y lo otro son necesarios, y cada uno representa la mirada permanente y fugaz a modo de iconos en el que mirar. Ahora bien, en nuestro país nos encontramos con una contradicción en la medida que los medios de comunicación se fijan de forma continuada en nuestra princesa como icono fugar, referencias constantes a la estética de su vestimenta; no es el rol que la espera y que ya tiene, la próxima Jefa del Estado no visualiza lo efímero y cambiante (aún siendo esto necesario como decimos), ella representa lo que permanece, la estructura de la forma política que nos hemos dado en nuestra democracia. Nada tiene que ver con ser mujer u hombre, su marido, rey consorte (de tenerlo algún día) nos representará al resto de los hombres en la necesidad estética de cambio, de necesario cambio.

Hoy no debemos confundir estos papeles aún siendo necesarios los dos. La Princesa de Asturias, reina en sucesión como jefa del Estado, tiene un papel que no es la estética compartida, por favor, dejemos de hacer de ella esta referencia.