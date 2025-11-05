60.000 euros: impulso a la construcción de un parque infantil lúdico-docente en la azotea del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres

Desde hace más de un año el Rotary Club Cáceres San Jorge lleva celebrando eventos para recaudar fondos de cara a construir un parque infantil lúdico-docente en el Hospital San Pedro de Alcántara (HSPA), dado que alberga la gran mayoría de los servicios sanitarios pediátricos, a la espera de la construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (precisamente, ayer se anunció su adjudicación por 188 millones de euros). De ahí que el área de juegos se contemple en el recinto sanitario del HSPA.

Primera piedra

De momento, según avanzan los rotarios del club San Jorge, esa cantidad ya alcanza la cifra de 60.000 euros. De hecho, la construcción de esta ludoteca es el buque insignia del club dentro del denominado Proyecto Sonrisas.

El club agradece esa recaudación y el hecho de que se haya donado el suelo y que el proyecto de arquitectura se desarrolle de forma altruista. Un proyecto que saldrá adelante «gracias a la implicación de los socios, colaboradores y entidades que han apoyado esta causa solidaria».

De esta forma, «en breve, se colocará la primera piedra, marcando el inicio de una iniciativa que busca aportar alegría, aprendizaje y esperanza a los más pequeños durante su estancia hospitalaria», expresa la nueva presidenta (desde septiembre) del club, Pilar Acosta.

El proyecto oscila entre los 100.000 y los 150.000 euros, y la gran mayoría de los materiales han sido donados

El proyecto supera los 100.000 euros de coste, aunque la gran mayoría de los materiales han sido donados por empresas.

Desde que se produjo el cambio de collares, Acosta ha expresado su firme compromiso con la continuidad de la línea de actuación del club: «Mi compromiso con la línea de actuación del Rotary se asentará en incrementar, si cabe, la importancia de los eventos benéficos organizados por el club».

Pilar Acosta. / EL PERIÓDICO

Seña de identidad

La presidenta subraya que estos encuentros solidarios, que se han convertido en una seña de identidad del Rotary Cáceres San Jorge, seguirán ocupando un lugar central en la actividad de la entidad.

Acosta ha asumido la responsabilidad de liderar el club durante un año, acompañada por una amplia junta directiva compuesta por nombres como: Javier Gutiérrez Rubio, vicepresidente, Juan María Pozas Mirón, secretario; Raúl Rodríguez Preciado, tesorero; Jorge Azcona Esteban, macero, y Serafín Noguera Rubio, membresía. También, en Fundación Rotaria: César Soler Martín-Javato; en Juventud Rotaria, Francisco Alcalá Caballero, y en Relaciones Institucionales, Francisco Alcántara Grados.