El 'Gran Café' de Cáceres, escenario de tertulias que marcaron una época

Desde la desaparición de Avenida y Jamec, la ciudad se había quedado sin el sabor nostálgico de los antiguos cafés. El 'Gran Café', inaugurado el 17 de enero de 1984 en la céntrica avenida de San Pedro de Alcántara, vuelve a recuperar la tertulia.

Evolución

La historia de El Gran Café ha estado marcada por varios cierres y renacimientos. En 2010, una resolución judicial obligó a devolver el local a sus dueños y dejó a sus quince trabajadores en el paro. Un año más tarde, en 2011, el café reabrió con nuevos gestores, un estilo renovado y el nombre que lo había convertido en uno de los lugares más emblemáticos de Cáceres.

Trabajadores del Gran Café durante su primera reforma. / El Periódico

Grandes cafés europeos

El proyecto original nació en los años ochenta, inspirado en los grandes cafés europeos. La idea fue del profesor y cantautor Luis Regidor, que tras su estancia en Francia, se enamoró de los cafés parisinos de culto. Sus viajes por Lisboa, Viena y Roma terminaron de perfilar el espíritu de aquel espacio que durante más de cuatro décadas formó parte del paisaje cultural y social cacereño.

Grandes cafés europeos. / Cedida

Astoria

En la actualidad, con el cambio de nombre a Astoria, el Gran Café de Cáceres rinde homenaje a la histórica sala de cine y cafetería que abrió sus puertas en 1963 en la misma calle, San Pedro de Alcántara. Proyecto del arquitecto local Vicente Candela y finalizado por Martínez Feduchi tras su fallecimiento, el antiguo cine Astoria fue un referente cultural hasta su clausura a mediados de los años 80, marcando una época en la que Cáceres destacaba por la abundancia de salas de cine, junto a nombres emblemáticos como el Coliseum, el Capitol o el Gran Teatro. Con esta nueva denominación, el café cierra simbólicamente una etapa, a la vez que mantiene viva la memoria de su legado histórico.