El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla

Minutos después de que terminase de caer la impresionante tromba de agua que ha anegado varias zonas de Cáceres, todo el país había visto ya el vídeo en el que un hombre de camisa rosa se hundía hasta la cadera junto a los bomberos para encontrar la alcantarilla que terminase con la inmensa balsa de agua originada en la calle Túnez, en las inmediaciones de la estación de autobuses.

El cielo ha descargado sobre la ciudad hasta 18 litros por metro cuadrado en apenas media hora, entre las 13.45 y las 14.15 horas. Coches y establecimientos comerciales han quedado destrozados por el paso de unas llovias torrenciales que han anegado por completo esta zona de la ciudad, donde es habitual que se produzcan balsas cada vez que cae agua.

El hombre

Y uno de esos negocios es Mármoles y Granitos Artesanos, de Carlos Tostado, el hombre ataviado con una camisa rosa se convirtió en el protagonista del vídeo viral por hundirse hasta la cadera para ayudar a los bomberos. Es empresario de lápidas funerarias y su local está ubicado justo en la calle Túnez. Él ya sabía lo que iba a pasar: "Ocurre cada vez que llueve mucho". Por ello, avisó a los bomberos cuando comenzó a inundarse.

"No sabemos si es porque las alcantarillas no están preparadas, pero se atascan cada año. Dependiendo de lo que tarde el Sepei en venir para abrilas, se inunda más o menos. Este año ha ido a unas marchas forzadas increíbles, a pesar de que empezó poco a poco. Contacté con los bomberos, pero me indicaron que había muchas llamadas y que iba por prioridades. Les dije que sería simplemente quitar las alcantarillas. Pero el problema viene porque, en lugar de darle solución, señalizan el punto en el que están las alcantarillas para facilitar el trabajo al bombero", cuenta a este diario.

Tardanza de bomberos

Ante la tardanza de los bomberos en llegar, no dudó en meterse él mismo a quitar las alcantarillas. Justo en el momento en que se adentró en la zona inundada, aparecieron los vehículos del Sepei. Ahí fue cuando se grabó el vídeo viral. En él, se puede apreciar a Carlos calado por completo indicando el lugar exacto donde están los puntos de desagüe. Fue ese el momento en que el nivel del agua comenzó a bajar. "Tenía ansia por darle solución al problema. Es mi trabajo, mi negocio", explica.

Ese fue el momento en el que comenzó el trabajo más complicado. El olor era más que desagradable, y Tostado prefirió ponerse una mascarilla. Ni siquiera se cambió la ropa. Sus pantalones vaqueros y la famosa camisa rosa seguían empapados, pero comenzó a achicar agua acompañado de familiares y compañeros de trabajo con lo que tuviesen a mano: recogedores, reposapiés...

Jorge Valiente

Instantes de mucha tensión

Habían pasado momentos de mucha tensión. De hecho, una de sus compañeras ha grabado el establecimiento desde dentro totalmente anegado por el agua, afectando a algunas lápidas. En ese momento, donde todavía estaba lloviendo, temían que ocurriese un suceso aún más grave.

"Al dedicarnos al sector de la piedra, no nos afecta demasiado porque nuestros productos no se deterioran mucho. Pero queda mucho trabajo por hacer. Todavía tenemos que sacar todo el agua, pintar las paredes, sacar los muebles... Además, nosotros tenemos muchos papeles y ordenadores. Solo queremos regresar a la normalidad cuanto antes", sentencia Tostado, que no se atreve a cuantificar el coste que le ha provocado la inundación en su negocio.