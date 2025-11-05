La histórica Mercería López de la calle Colón de Cáceres se transforma en un apartamento a pie de calle

Donde antes había una tienda de ropa, un bar de barrio o una peluquería, ahora se levantan cocinas abiertas, salones con grandes ventanales y dormitorios minimalistas. La conversión de locales comerciales en viviendas se ha convertido en una tendencia creciente en muchas ciudades españolas, y Cáceres no es ajena a este fenómeno. Los carteles de “Se vende local” o “Se alquila bajo” ahora atraen no solo a emprendedores, sino también a particulares y promotores interesados en crear viviendas diferentes, asequibles y con carácter.

“El cambio en los hábitos de consumo y el auge de la venta online ha dejado muchos locales vacíos, sobre todo en zonas no prime”, explica María González, arquitecta especializada en rehabilitación urbana. “En lugar de quedarse cerrados, muchos propietarios optan por darles una segunda vida como vivienda, algo que urbanísticamente ya se contempla en determinados casos”.

Fachada de la Mercería López. / El Periódico Extremadura

El último caso lo tenemos en la Mercería López, fundada hace más de 80 años por Perpetua Sáez Ballesteros, que luego continuó su padre, Mariano López, y hasta 2022 la hija de éste Amelia López Sanz, que ese año se jubiló y dio por cerado definitivamente un negocio cargado de historia.

Transformar un local en vivienda no es tan sencillo como cambiar el cartel de la puerta. Requiere una licencia de cambio de uso, cumplir con la normativa de habitabilidad —que exige luz natural, ventilación, salidas de emergencia y altura mínima de techos—, y una inversión en reformas que puede oscilar entre los 30.000 y 80.000 euros, dependiendo del estado del inmueble.

Sin embargo, para muchos inversores y jóvenes compradores, sigue siendo una opción más económica que adquirir un piso. Además, ofrece una ventaja importante: “Son espacios versátiles, donde se puede combinar la vida y el trabajo, algo que ha ganado valor tras la pandemia”, apunta González.

Un refugio urbano con identidad propia

Los nuevos vecinos de estos bajos suelen ser perfiles creativos, parejas jóvenes o personas que buscan un estilo de vida distinto. “Nos enamoró la idea de tener nuestro propio estudio de diseño en la parte delantera y la vivienda detrás”, cuenta Javier Serrano, diseñador gráfico que vive en un antiguo taller de bicicletas reformado en el centro de Cáceres. “No queríamos un piso más en un bloque. Aquí sentimos que estamos en contacto con la calle y formamos parte del barrio”.

Este tipo de viviendas también se benefician de la mayor accesibilidad —al no depender de ascensores ni escaleras— y del encanto arquitectónico que ofrecen los locales antiguos: techos altos, grandes escaparates y estructuras que permiten distribuciones originales.

Para las administraciones locales, esta tendencia puede ser una oportunidad para reactivar zonas degradadas o con locales en desuso. En Cáceres, barrios como Moctezuma, San Blas o el entorno del Casco Antiguo comienzan a experimentar este tipo de rehabilitaciones, que aportan nuevos residentes y vida a las calles.

No obstante, los expertos advierten que debe hacerse con criterios urbanísticos claros, evitando la gentrificación o la pérdida de espacios comerciales en áreas que aún los necesitan. “El equilibrio es clave: no se trata de vaciar las calles de comercio, sino de dar soluciones habitacionales allí donde los locales han perdido su función original”, subraya la arquitecta.

La moda de vivir en un antiguo local comercial parece haber llegado para quedarse. Con los precios de la vivienda en alza y una creciente demanda de espacios personalizados, cada vez más personas ven en estos bajos una oportunidad para diseñar un hogar a medida.

Al fin y al cabo, lo que antes fue una zapatería o un estanco, hoy puede convertirse en el escenario de una nueva vida urbana, entre la nostalgia del pasado y la creatividad del presente.