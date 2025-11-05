Miles de euros en daños: el impacto económico de las lluvias torrenciales en Cáceres y el esfuerzo titánico de bomberos de la Diputación, policías y Protección Civil

"Una tromba de agua difícil de controlar". Son las palabras con las que el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, definió las lluvias torrenciales que desataron el caos en varios puntos de la ciudad. En solo media hora (entre las 13.45 y las 14.15) el cielo descargó hasta 18 litros por metro cuadrado. Algunos coches quedaron anegados, los establecimientos estaban llenos de agua y barro y, a pesar de que aún hay que cuantificar los daños, serán miles de euros. Lo positivo: que no hubo que lamentar heridos ni víctimas.

Siguiendo la cronología de la jornada de ayer, se conocía que la Aemet había activado la alerta naranja en la meseta cacereña debido a las fuertes lluvias y rachas de viento. El ayuntamiento, rápidamente, cerró los parques perimetrados y, pasadas las 13.00 horas, comenzó a caer agua. Los bomberos del Sepei comenzaron a recibir avisos y a trabajar para garantizar el correcto funcionamiento de los puntos de drenaje en las zonas críticas de la ciudad. Hasta cinco salidas han realizado solo en la ciudad, con su trabajo centrado en buscar imbornales y levantarlos para que salga el agua. En concreto, han ido al centro de salud San Jorge, al puente San Francisco (donde se puso a salvo a una mujer), a la calle Germán Selleres de Paz, a las avenidas de Alemania y de la Hispanidad, y a la zona de la estación de autobuses, donde se produjeron los momentos más angustiosos. En total, el Sepei ha recibido 17 avisos por toda la provincia, incluyendo otros dos en Plasencia.

Drenaje en la calle Túnez

De hecho, en la calle Túnez (inmediaciones de la estación de autobuses), se produjo un vídeo viral en el que un hombre ataviado con una camisa rosa ayudaba a los bomberos a buscar la alcantarilla para el correcto drenaje del agua. Se trataba de Carlos Tostado, un comercial de lápidas que tiene su negocio en la misma vía y que no dudó en mojarse hasta la cadera para solucionar el problema cuanto antes.

El Periódico Extremadura

Se registraron también, tal y como informó el alcalde declaraciones ante los medios, problemas de tráfico por coincidir el aguacero con la hora de salida de los colegios. "Afortunadamente no hay que lamentar daños personales", subrayó, antes de añadir que los daños materiales están siendo evaluados "por los servicios de emergencias, tanto en mobiliario urbano como en vehículos". En algunas zonas se produjeron caídas de ramas debido al fuerte viento que acompañó la lluvia.

Cierres

Por precaución, además de los parques, también se cerraron los pabellones deportivos, casas de cultura y centros cívicos para evaluar posibles daños y reducir la movilidad duante toda la tarde. Asimismo, se suspendieron todas las actividades municipales, incluidas las escuelas deportivas. Los servicios de limpieza trabajaron desde el primer momento en la retirada de barro y hojas y en el baldeo de las zonas inundadas para restablecer la normalidad.

Jorge Valiente

Mateos agradeció la rápida intervención de la Policía Local de Cáceres, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil.

Afectados

Sin embargo, los vehículos y establecimientos comerciales de las zonas que quedaron anegadas por las lluvias torrenciales están gravemente afectados. Carlos Tostado, que se convirtió en el héroe de la calle Túnez, regenta el negocio Mármoles y granitos artesanos. Cuenta que "al dedicarnos al sector de la piedra, no nos afecta demasiado a nuestros productos porque no se deterioran mucho. Pero queda mucho trabajo por hacer. Nos va a tocar sacar todo el agua, pintar las paredes, sacar los muebles... Solo queremos regresar a la normalidad cuanto antes", explica, aunque no se atreve a cuantificar el coste que le ha provocado la inundación en su negocio.

Vehículos

Otro caso es el de Juan Jacinto Pérez Bote. Natural de Albalá, es un funcionario del servicio de mantenimiento de la Diputación de Cáceres que tenía el coche aparcado en la misma vía. "En un momento, ha subido el agua y ha quedado totalmente anegado", indica apuntando a su Dacia Sandero. "El coche no arranca, puede estar afectada la batería o el alternador. Ahora tiene que venir la grúa y llevarlo al taller. Al menos no estaba en ese momento en el interior del vehículo", dice, agradecido. Su coche tenía la marca de barro a la altura de la manilla de la puerta del coche, y el interior estaba totalmente inundado. "¿Cómo voy a venir yo mañana a trabajar? No tengo ninguna alternativa", señala apenado.

Jorge Valiente

José Manuel Robles tiene un estudio de tatuajes también en la calle Túnez. El momento de las lluvias torrenciales le ha pillado justo cuando ha ido a recoger al niño del colegio, pero le han avisado del estado en el que estaba la vía y ha regresado raudo para achicar el agua. "Cuando he llegado ya habían abierto los imbornales. Pero veía cómo salía el agua por debajo de la puerta del local. Ya es la cuarta vez que me pasa, el agua llevaba más de 50 centímetros de altura", subraya. Preocupado, asegura que cuenta con un seguro que le abonará los daños, aunque no se atreve a valorarlos.