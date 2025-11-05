¿Por qué se inunda la vía de la Estación de Autobuses de Cáceres cada vez que llueve torrencialmente?

El Ayuntamiento de Cáceres ha achacado a problemas con la red de saneamiento la inundación que ha provocado el temporal en zonas céntricas este miércoles, como la avenida de la Hispanidad y la adyacente calle Túnez, donde se ubica la estación de autobuses, y donde se ha requerido la actuación de los bomberos y la Policía Local por la intensa lluvia caída entre las 13:45 horas y las 14:15 horas, con hasta 18 litros por metro cuadrado.

Colapso

Por un lado, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha asegurado que la calle Túnez “es otro punto donde, generalmente, la red de saneamiento se colapsa”, y que en la Hispanidad (arteria principal de la ciudad) se han registrado problemas de tráfico, ya que “la hora en la que se ha producido la tromba de agua, coincidía con las entradas y las salidas de los colegios”.

En este sentido, el concejal de Seguridad y Medio Ambiente, Pedro Muriel, ha explicado que la calle Túnez es un “punto de conexión” donde confluyen tres colectores que proceden de las avenidas de Alemania y la Hispanidad y también de Aldea Moret. “Y justo en la calle Túnez, que es el punto más bajo, cuando llueve entra en carga y se desbordado en esa vaguada”.

Por lo que “la dimensión que tiene no está concebida para la carga de agua que soporta cuando, por ejemplo, se producen fuertes lluvias en muy poco tiempo”, como la tromba que se ha registrado este miércoles, especialmente, entre las 13:45 horas y las 14:15 en la capital cacereña.

ACUAES

Según Muriel, es algo que está “detectado”, “se ha estudiado y está prevista la renovación del sistema de colectores” en virtud del convenio que se firmó con la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “Eso forma parte de ese gran proyecto, que la próxima semana presentaremos en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente” del consistorio cacereño.