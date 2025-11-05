Luz Rosado, herborista de Cáceres: "Cada vez hay más personas conscientes de la importancia de cuidar su intestino"

Con más de tres décadas de experiencia en el mundo de las plantas, Luz Rosado inició su camino en San Jorge, combinando su trabajo en el herbolario con la atención en una librería. Este verano tuvo que cambiar de ubicación y actualmente está instalada en Rodríguez Moñino. "Los dueños del local me comentaron que lo querían vender, así que tuve que buscar otras opciones. Fue complicado, no tenía muy claro si cerrar o buscar un nuevo establecimiento, pero vi este y me enamoré. Visité varios, pero no tardé mucho en encontrar el adecuado. Solo tenía un requisito, que tuviera ventanas al exterior, ya que en San Jorge el local era bastante oscuro y con muy poca visibilidad".

Nuevo establecimiento

La acogida está siendo excelente. Rosado valora especialmente el esfuerzo de los clientes habituales que se desplazan hasta el nuevo establecimiento. Asimismo, destaca la llegada de numerosos clientes nuevos, lo cual considera un aspecto muy positivo. "Creo que algunos podrán pensar que soy nueva, porque me resulta un poco complicado encontrar los productos y suelo quedarme pensativa, pero es que los tengo colocados de una forma diferente a como estaban en San Jorge", comenta entre risas.

Recomendaciones

Por último, ha querido compartir algunas recomendaciones para esta temporada. "Ahora, con las temperaturas más frescas, es un buen momento para disfrutar de infusiones y reforzar el sistema inmunológico. Plantas como la equinácea o la uña de gato son excelentes, y el propóleo siempre conviene tenerlo a mano, ya que actúa como un antibiótico natural, ayuda a cortar los síntomas de los resfriados y previene recaídas. Además, cada vez se habla más de la estrecha relación entre el intestino y el cerebro. Por eso, noto que hay más personas conscientes de la importancia de cuidar su salud intestinal, incorporando prebióticos y probióticos en su día a día para mantener un equilibrio general en el organismo".

Y es que se trata de una de las conexiones más fascinantes de la biología humana. Se conoce como el eje intestino-cerebro, y describe cómo ambos órganos se comunican de manera bidireccional, influyéndose mutuamente a través de vías nerviosas, hormonales e inmunológicas.

El intestino contiene una red de más de 100 millones de neuronas, conocida como el sistema nervioso entérico, a veces llamado ‘el segundo cerebro’.