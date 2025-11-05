En solo media hora el cielo descarga en Cáceres 18 litros por metro cuadrado en una "tromba de agua muy difícil de controlar"

El alcalde de Cáceres acaba de comparecer junto al concejal de Seguridad, Pedro Muriel, y el director general de Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura, Fernando Manzano, para valorar los efectos de la fuerte tormenta que ha azotado la ciudad a mediodía de este miércoles.

Según ha explicado, entre las doce y las dos y media del mediodía cayeron en torno a 22 o 23 litros de agua por metro cuadrado, aunque el episodio más intenso se concentró en solo treinta minutos: “Entre las dos menos cuarto y las dos y cuarto se registraron 18 litros, una tromba de agua muy difícil de controlar”, indicó.

Las principales incidencias se han producido en la rotonda del Puente San Francisco, actualmente en obras para mejorar el colector de saneamiento, y en la calle Túnez, uno de los puntos donde habitualmente se producen colapsos en la red, a la altura de la estación de autobuses. También se registraron problemas de tráfico por coincidir el aguacero con la hora de salida de los colegios.

“Afortunadamente no hay que lamentar daños personales”, subrayó el alcalde, que añadió que los daños materiales están siendo evaluados “por los servicios de emergencias, tanto en mobiliario urbano como en vehículos”. En algunas zonas, además, se produjeron caídas de ramas debido al fuerte viento que acompañó la lluvia.

Por precaución, el ayuntamiento ha ordenado el cierre de todos los parques, medida que se tomó incluso antes de la tormenta, “en torno a la una del mediodía”, explicó el mandatario municipal en una comparecencia de urgencia en San Francisco. También se han cerrado los pabellones deportivos, casas de cultura y centros cívicos para evaluar posibles daños y reducir la movilidad durante la tarde, ya que la alerta meteorológica sigue activa “hasta las seis y media o siete de la tarde”.

Asimismo, se suspenden todas las actividades municipales, incluidas las escuelas deportivas, con el objetivo de “salvaguardar la integridad de las personas”, insistió el regidor.

Fotogalería | Una tromba de agua inunda la zona de la estación de autobuses de Cáceres /

El alcalde ha agradecido la rápida intervención de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil, destacando que “todas las unidades están activadas” y que hay “dos equipos de Protección Civil a disposición de la Policía Local en la jefatura por si fueran necesarios”.

Los servicios de limpieza trabajan desde primera hora de la tarde en la retirada de barro y hojas y en el baldeo de las zonas inundadas para restablecer la normalidad.

Obras del Puente San Francisco: entre retrasos y hallazgos arqueológicos

Rafa Mateos también se refirió a la obra del colector del Puente San Francisco, una actuación que “se está prolongando más de lo previsto” debido a varios contratiempos.

“Es una obra compleja, porque hay que bajar colectores de 1,8 metros de diámetro”, explicó. “Incluso con una infraestructura así, no se habría podido recoger toda el agua caída en tan poco tiempo”. Entre las dificultades encontradas, mencionó la aparición de un cable de fibra óptica no previsto en los planos y la detección de posibles restos arqueológicos, que están siendo analizados por la Consejería de Cultura. “Estamos pidiendo que esos estudios se agilicen lo máximo posible”, añadió.

San Francisco, cortado por obras en Cáceres / El Periódico

La Policía Local continúa retirando vehículos afectados, especialmente en la zona de la calle Túnez, donde también se desplazaron varios contenedores. “A lo largo de la tarde o mañana por la mañana tendremos ya una cifra concreta de daños”, adelantó el alcalde.

Por su parte, Fernando Manzano, director de Emergencias y del 112, confirmó que en otras localidades de Extremadura “también se han producido incidentes de características similares”, aunque sin daños personales que lamentar.

A última hora de la tarde, el cielo permanecía despejado y se esperaba que la situación meteorológica evolucionase hacia la calma. “La prioridad ahora no es ponerle nombre al fenómeno, sino restablecer la normalidad en la ciudad”, concluyó el alcalde.