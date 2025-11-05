Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocio

¿Habrá pista de hielo esta Navidad en la plaza Mayor de Cáceres? Estas son las últimas novedades

Después de que el año pasado se instalase una atracción sintética, el ayuntamiento intentará regresar a su formato habitual

Pista de hielo en la plaza Mayor, en 2023.

Pista de hielo en la plaza Mayor, en 2023. / Jorge Valiente

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Es la gran pregunta cuando se acerca la Navidad a la ciudad de Cáceres. ¿Habrá pista de hielo en la plaza Mayor? El ayuntamiento tiene la intención de promover actividades de entretenimiento y ocio para todos los públicos, especialmente para los jóvenes de la ciudad, generando una oferta atractiva para los ciudadanos.

Es por ello que ha lanzado un contrato público para establecer las condiciones técnicas para la adjudicación y ejecución del servicio de instalación, gestión y explotación de una pista de patinaje sobre hielo de entre 600 y 800 metros cuadrados para instalarse en el centro de la ciudad. Se busca, de esta forma, dotar a Cáceres de un atractivo dinamizador.

Importe del contrato

El importe del contrato es de 55.199 euros (IVA incluido) y el periodo obligatorio de apertura al público sería del 28 de noviembre al 7 de enero. Para el caso en el que, por causas no imputables al adjudicatario, el inicio de la actividad tuviese que ser posterior, se ampliarán los días de retraso a partir del día final. Las empresas interesadas tienen hasta el día 19 de este mes para presentar sus ofertas.

La empresa licitadora deberá presentar documentación completa sobre los datos de la pista de patinaje sobre hielo: taquillas, cabina o carpa para maquinaria, espacio para alquiler de patines, así como cualquier otro elemento que se pretenda emplazar. Durante el ejercicio de la actividad, la adjudicataria realizará las actuaciones precisas para el mantenimiento ordinario de las instalaciones.

VÍDEO | Abre la pista de hielo en la plaza Mayor de Cáceres

VÍDEO | Abre la pista de hielo en la plaza Mayor de Cáceres

Jorge Valiente

Instalaciones abiertas

Las instalaciones deberán permanecer abiertas desde las 11.00 horas hasta las 00.00 horas durante el periodo de concesión, con excepción de los días destinados al montaje y desmontaje de las instalaciones. El adjudicatario quedará exento del pago de tasa por ocupación de vía pública por apreciar el consistorio un interés social en el servicio de instalación y gestión, al margen del beneficio particular.

Las características establecidas señalan que la pista de patinaje debe tener entre 600 y 800 metros cuadrados, una instalación técnica adecuada para el encendido de las tardes de diciembre y enero en las que a partir de las 18.00 horas no hay luz natural, un sistema de sonorización adecuado, generadores de emergencia por si se produce un corte en el suministro, una caseta cubierta para la venta de tiques y un espacio protegido para alberga la maquinaria necesaria para el buen funcionamiento de la atracción. El punto de venta deberá tener expuestos los precios, no pudiendo superar el precio de la entrada más de 9,50 euros.

Pista de hielo después de Navidad en Cáceres

Pista de hielo después de Navidad en Cáceres

Ver galería

Pista de hielo después de Navidad en Cáceres / Carlos Gil

Sin garantías

Sin embargo, la publicación del contrato de concesión de servicios no garantiza que se vaya a instalar. Ya ocurrió el año pasado, que se hizo pública la licitación pero ninguna empresa optó a la explotación de la atracción popular y quedó desierta. Sin embargo, en un movimiento de última hora el consistorio logró que una empresa local instalase una pista de hielo sintético.

Noticias relacionadas y más

La instalación de atracciones en la zona de la plaza Mayor tiene una gran acogida en los cacereños, que acuden al centro de la ciudad para disfrutar del alumbrado. Además, los negocios hosteleros ven cómo crece el número de clientes en estas fechas. Sin embargo, la Asociación Vecinal Ciudad Monumental se ha mostrado en más de una ocasión en contra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
  2. Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
  3. La futura autovía Cáceres-Badajoz será el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa
  4. La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados
  5. Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie
  6. El trofeo no es mío, es de mis clientes': Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres
  7. Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria
  8. Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres: 'El primer día los alumnos me confundieron con el profesor

La histórica Mercería López de la calle Colón de Cáceres se transforma en un apartamento a pie de calle

La histórica Mercería López de la calle Colón de Cáceres se transforma en un apartamento a pie de calle

Teatro, circo y danza protagonizan la décima edición de la Muestra de Artes Escénicas en Cáceres: 17 obras programadas

Teatro, circo y danza protagonizan la décima edición de la Muestra de Artes Escénicas en Cáceres: 17 obras programadas

¿Habrá pista de hielo esta Navidad en la plaza Mayor de Cáceres? Estas son las últimas novedades

¿Habrá pista de hielo esta Navidad en la plaza Mayor de Cáceres? Estas son las últimas novedades

Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres

Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres

Arquitectos de Sevilla redactarán por 420.000 euros el proyecto del hospital Provincial de Cáceres

Arquitectos de Sevilla redactarán por 420.000 euros el proyecto del hospital Provincial de Cáceres

Disfruta de Cáceres de Boda: la feria nupcial que convierte tus sueños en realidad

Disfruta de Cáceres de Boda: la feria nupcial que convierte tus sueños en realidad

La Biblioteca Pública proyectará el documental 'Entrelazadas', mientras que la Diputación de Cáceres abre la convocatoria para proyectos expositivos en la Sala de Arte El Brocense

La Biblioteca Pública proyectará el documental 'Entrelazadas', mientras que la Diputación de Cáceres abre la convocatoria para proyectos expositivos en la Sala de Arte El Brocense

La arqueología de Cáceres busca su sitio en las redes sociales

La arqueología de Cáceres busca su sitio en las redes sociales
Tracking Pixel Contents