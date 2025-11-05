Ocio
¿Habrá pista de hielo esta Navidad en la plaza Mayor de Cáceres? Estas son las últimas novedades
Después de que el año pasado se instalase una atracción sintética, el ayuntamiento intentará regresar a su formato habitual
Es la gran pregunta cuando se acerca la Navidad a la ciudad de Cáceres. ¿Habrá pista de hielo en la plaza Mayor? El ayuntamiento tiene la intención de promover actividades de entretenimiento y ocio para todos los públicos, especialmente para los jóvenes de la ciudad, generando una oferta atractiva para los ciudadanos.
Es por ello que ha lanzado un contrato público para establecer las condiciones técnicas para la adjudicación y ejecución del servicio de instalación, gestión y explotación de una pista de patinaje sobre hielo de entre 600 y 800 metros cuadrados para instalarse en el centro de la ciudad. Se busca, de esta forma, dotar a Cáceres de un atractivo dinamizador.
Importe del contrato
El importe del contrato es de 55.199 euros (IVA incluido) y el periodo obligatorio de apertura al público sería del 28 de noviembre al 7 de enero. Para el caso en el que, por causas no imputables al adjudicatario, el inicio de la actividad tuviese que ser posterior, se ampliarán los días de retraso a partir del día final. Las empresas interesadas tienen hasta el día 19 de este mes para presentar sus ofertas.
La empresa licitadora deberá presentar documentación completa sobre los datos de la pista de patinaje sobre hielo: taquillas, cabina o carpa para maquinaria, espacio para alquiler de patines, así como cualquier otro elemento que se pretenda emplazar. Durante el ejercicio de la actividad, la adjudicataria realizará las actuaciones precisas para el mantenimiento ordinario de las instalaciones.
Instalaciones abiertas
Las instalaciones deberán permanecer abiertas desde las 11.00 horas hasta las 00.00 horas durante el periodo de concesión, con excepción de los días destinados al montaje y desmontaje de las instalaciones. El adjudicatario quedará exento del pago de tasa por ocupación de vía pública por apreciar el consistorio un interés social en el servicio de instalación y gestión, al margen del beneficio particular.
Las características establecidas señalan que la pista de patinaje debe tener entre 600 y 800 metros cuadrados, una instalación técnica adecuada para el encendido de las tardes de diciembre y enero en las que a partir de las 18.00 horas no hay luz natural, un sistema de sonorización adecuado, generadores de emergencia por si se produce un corte en el suministro, una caseta cubierta para la venta de tiques y un espacio protegido para alberga la maquinaria necesaria para el buen funcionamiento de la atracción. El punto de venta deberá tener expuestos los precios, no pudiendo superar el precio de la entrada más de 9,50 euros.
Sin garantías
Sin embargo, la publicación del contrato de concesión de servicios no garantiza que se vaya a instalar. Ya ocurrió el año pasado, que se hizo pública la licitación pero ninguna empresa optó a la explotación de la atracción popular y quedó desierta. Sin embargo, en un movimiento de última hora el consistorio logró que una empresa local instalase una pista de hielo sintético.
La instalación de atracciones en la zona de la plaza Mayor tiene una gran acogida en los cacereños, que acuden al centro de la ciudad para disfrutar del alumbrado. Además, los negocios hosteleros ven cómo crece el número de clientes en estas fechas. Sin embargo, la Asociación Vecinal Ciudad Monumental se ha mostrado en más de una ocasión en contra.
