La Ruta de la Plata revindica al Gobierno desde Cáceres la reapertura del corredor del oeste ibérico

La ciudad de Cáceres acogió este miércoles la asamblea anual de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, una asociación que reúne a 36 localidades de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, además de la Diputación de Cáceres. Entre los asuntos que se abordaron destaca la adhesión de todos los participantes a un manifiesto a favor de la recuperación del tren Ruta de la Plata, cuya puesta en marcha está promoviendo la plataforma empresarial Sudoeste Ibérico.

El presidente de la red y alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, señaló tras la asamblea ante los medios que esta infraestructura es «fundamental» como elemento de cohesión para unas regiones que tienen que luchar contra el desarrollo desequilibrado con respecto a otras regiones: «Tenemos que luchar contra la despoblación y por un crecimiento económico sostenible que permita que nuestras comunidades autónomas estén en el lugar que por historia y por justicia les corresponde».

Importancia

«Nos parecía que esto era absolutamente importante y, en ese sentido, por unanimidad hemos suscrito este manifiesto», incidió Fernández. Además, se solicitó a los consistorios de la red que, a título individual, suscriban el texto «para dar una gran visibilidad» y que, al mismo tiempo, «contacten con todo tipo de asociaciones, sobre todo las empresariales, que pueden ser muy importantes en la reivindicación del corredor del oeste ibérico».

Al Gobierno

El escrito se elevará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España para hacer ver a los responsables que «hay regiones, comunidades, pueblos y ciudades que están inquietos por este tema porque están preocupados por su futuro», precisó Fernández. «Debemos pensar en el futuro, y la conexión del oeste ibérico es estratégica para el desarrollo de las cuatro regiones de la red», concluyó Fernández.

Habla Mateos

Por su parte, Rafa Mateos, alcalde de Cáceres y anfitrión del acto, recordó que la asociación está a las puertas de cumplir 30 años, ya que fue en 1997 cuando se firmaron los estatutos que la rigen por los alcaldes de Gijón, Zamora, Salamanca, Cáceres y Sevilla. A lo largo de este tiempo, también se han añadido Llanera, Ribera de Arriba, Morcín, Riosa, Mieres, Aller y Lena en Asturias, La Pola de Gordón, La Bañeza, León, Benavente, Guijuelo, Béjar, Candelario y Puerto de Béjar en Castilla y León, Baños de Montemayor, Hervás, Aldeanueva del Camino, Plasencia, Garrovillas de Alconétar, Casar de Cáceres, Aldea del Cano, Aljucén, Mérida, Villafranca de los Barros, Los Santos de Maimona, Zafra, Medina de las Torres, Calzadilla de los Barros, Fuente de Cantos y Montemolín en Extremadura, y Santiponce y Carmona en Andalucía.

Tramo de vía arrancado de la conexión Ruta de la Plata en las cercanías de la estación de Zamora. / Emilio Fraile

Mateos concluyó destacando que «es un auténtico privilegio» pertenecer a esta red que vertebra España y que «vende la península de norte a sur», con ciudades de distintos signos políticos unidas por un interés común como es el desarrollo socioeconómico de sus territorios.

Futuras estrategias

En la asamblea celebrada este miércoles se decidió seguir mejorando la comercialización de experiencias en los municipios asociados para promover un turismo sostenible y de calidad. De esta forma, la estrategia 2026 reforzará la promoción conjunta de los distintos segmentos turísticos asociados al itinerario, desde el cicloturismo hasta el senderismo o los viajes en moto y autocaravana. El objetivo es potenciar su posicionamiento en los mercados internacionales y consolidar la Ruta de la Plata como destino integral de experiencias.

Con la mirada puesta en el año 2027, inician una nueva etapa que combina innovación, cooperación e internacionalización, reforzando su papel como gran eje cultural y turístico de España y como destino de referencia para viajeros que buscan patrimonio, naturaleza y experiencias activas.

Concluye de esta forma una nueva reunión anual de la asamblea, que retoma el reto de la reapertura de un tren fundamental para vertebrar la parte oeste de la Península Ibérica. Aún queda esperar a la respuesta del Ministerio de Transportes, pero se estima fundamental que los ayuntamientos implicados logren integrar a las asociaciones empresariales y turísticas de sus municipios.