Teatro, circo y danza protagonizan la décima edición de la Muestra de Artes Escénicas en Cáceres: 17 obras programadas

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE) regresa entre el 11 y el 13 de noviembre a la ciudad de Cáceres para atraer a programadores nacionales e internacionales, agentes culturales, redes, empresas, compañías y público. El evento ha sido presentado esta mañana en Mérida por la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, y la presidenta de la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura, Carmen Hernán, entre otras autoridades.

El encuentro promueve el teatro profesional de procedencia nacional e internacional, prestando especial atención a compañías extremeñas y portuguesas. Para su décima edición, ha programado en su décima edición 17 producciones de nueve comunidades autónomas, dos portuguesas y una argentina elegidas de entre 950 propuestas recibidas en la convocatoria artística. Extremadura aporta seis montajes propios y dos coproducciones con otras comunidades autónomas.

Espectáculos

Diez espectáculos teatrales, cuatro de circo y tres de danza mostrarán la fuerza de las artes escénicas actual. Sin embargo, la MAE es un encuentro profesional donde se dan cita durante tres días programadores nacionales e internacionales que podrán asistir a las representaciones que tendrán lugar en el Gran Teatro de Cáceres, el Teatro Capitol y en otros espacios de la ciudad. En esta edición, 536 profesionales procedentes de 13 comunidades autónomas se darán cita en la capital cacereña.

Jorge Valiente

Para contribuir a la dinamización del sector habrá también espacios para el debate y la reflexión con el fin de facilitar la actividad comercial entre compañías y programadores en diversos encuentros profesionales. 18 proyectos se han seleccionado para los pitchings (breves presentaciones que permiten dar a conocer un proyecto).

Organización

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas está organizada por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura en colaboración con el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (CEMART). Cuenta con la financiación y colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura; la Diputación de Cáceres; la Diputación de Badajoz; y el Ayuntamiento de Cáceres. Además, colaboran Extremadura Avante, el Gran Teatro de Cáceres, la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, la Universidad de Extremadura, la Red Maraña, el Observatorio Extremeño de la Cultura, COFAE y la Feria Ibérica de Teatro de Fundão, entre otros.

Primer día

La compañía navarra La Banda Teatro Circo abrirá en el Gran Teatro las funciones el martes 11 de noviembre con 'Yügen'. Ese mismo día actuarán los argentinos Sutottos en el Teatro Capitol con 'Feliz Día', La Piel exhibirá 'Dicen', el grupo Eva Escudier de Sevilla ofrecerá su pieza 'Las vecinas. Sillas y como me siento', la actriz extremeña Paca Velardiez volcará su experiencia del maltrato conyugal en 'Del grito a la palabra' y, por último, los extremeños Teatrapo ofrecerán 'La premiere'.

Miércoles

El miércoles, Maltravieso Teatro versionará 'Pinocho', Artextrema Producciones saldrá al Gran Teatro con 'Saturnos y Medeas', la compañía Germen Dance Project mostrará su pieza 'Lejío', Daniel Doña presenta 'Doma', Laila Ripoll presenta 'Atra Bilis' en una coproducción extremeña y El Desván Producciones y otros grupos escenificarán 'Azul Bosques'.

Jueves

Por último, el jueves la compañía Peloponeso Teatro enseña su muestra 'Lo que vuelve a casa y otros árboles', habrá dos piezas para niños y jóvenes con 'Ai de Mim Ai Doeu', de Trupe Fandanga-Circolando y 'Fins al Cel', de Spinish Circo. Continuará con Cabo das Tormentas en el teatro Capitol en una producción portuguesa del colectivo JAT. La MAE cerrará sus funciones con la comedia absurda en clave bélica 'Paralelo 38' en el Gran Teatro, de Los Absurdos Teatro de Salamanca.