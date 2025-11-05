Cultura
Teatro, circo y danza protagonizan la décima edición de la Muestra de Artes Escénicas en Cáceres: 17 obras programadas
El encuentro se celebra del 11 al 13 de noviembre. Extremadura aporta seis montajes propios y dos coproducciones
La Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE) regresa entre el 11 y el 13 de noviembre a la ciudad de Cáceres para atraer a programadores nacionales e internacionales, agentes culturales, redes, empresas, compañías y público. El evento ha sido presentado esta mañana en Mérida por la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, y la presidenta de la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura, Carmen Hernán, entre otras autoridades.
El encuentro promueve el teatro profesional de procedencia nacional e internacional, prestando especial atención a compañías extremeñas y portuguesas. Para su décima edición, ha programado en su décima edición 17 producciones de nueve comunidades autónomas, dos portuguesas y una argentina elegidas de entre 950 propuestas recibidas en la convocatoria artística. Extremadura aporta seis montajes propios y dos coproducciones con otras comunidades autónomas.
Espectáculos
Diez espectáculos teatrales, cuatro de circo y tres de danza mostrarán la fuerza de las artes escénicas actual. Sin embargo, la MAE es un encuentro profesional donde se dan cita durante tres días programadores nacionales e internacionales que podrán asistir a las representaciones que tendrán lugar en el Gran Teatro de Cáceres, el Teatro Capitol y en otros espacios de la ciudad. En esta edición, 536 profesionales procedentes de 13 comunidades autónomas se darán cita en la capital cacereña.
Para contribuir a la dinamización del sector habrá también espacios para el debate y la reflexión con el fin de facilitar la actividad comercial entre compañías y programadores en diversos encuentros profesionales. 18 proyectos se han seleccionado para los pitchings (breves presentaciones que permiten dar a conocer un proyecto).
Organización
La Muestra Ibérica de Artes Escénicas está organizada por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura en colaboración con el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (CEMART). Cuenta con la financiación y colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura; la Diputación de Cáceres; la Diputación de Badajoz; y el Ayuntamiento de Cáceres. Además, colaboran Extremadura Avante, el Gran Teatro de Cáceres, la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, la Universidad de Extremadura, la Red Maraña, el Observatorio Extremeño de la Cultura, COFAE y la Feria Ibérica de Teatro de Fundão, entre otros.
Primer día
La compañía navarra La Banda Teatro Circo abrirá en el Gran Teatro las funciones el martes 11 de noviembre con 'Yügen'. Ese mismo día actuarán los argentinos Sutottos en el Teatro Capitol con 'Feliz Día', La Piel exhibirá 'Dicen', el grupo Eva Escudier de Sevilla ofrecerá su pieza 'Las vecinas. Sillas y como me siento', la actriz extremeña Paca Velardiez volcará su experiencia del maltrato conyugal en 'Del grito a la palabra' y, por último, los extremeños Teatrapo ofrecerán 'La premiere'.
Miércoles
El miércoles, Maltravieso Teatro versionará 'Pinocho', Artextrema Producciones saldrá al Gran Teatro con 'Saturnos y Medeas', la compañía Germen Dance Project mostrará su pieza 'Lejío', Daniel Doña presenta 'Doma', Laila Ripoll presenta 'Atra Bilis' en una coproducción extremeña y El Desván Producciones y otros grupos escenificarán 'Azul Bosques'.
Jueves
Por último, el jueves la compañía Peloponeso Teatro enseña su muestra 'Lo que vuelve a casa y otros árboles', habrá dos piezas para niños y jóvenes con 'Ai de Mim Ai Doeu', de Trupe Fandanga-Circolando y 'Fins al Cel', de Spinish Circo. Continuará con Cabo das Tormentas en el teatro Capitol en una producción portuguesa del colectivo JAT. La MAE cerrará sus funciones con la comedia absurda en clave bélica 'Paralelo 38' en el Gran Teatro, de Los Absurdos Teatro de Salamanca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
- Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
- La futura autovía Cáceres-Badajoz será el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa
- La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados
- Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie
- El trofeo no es mío, es de mis clientes': Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres
- Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria
- Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres: 'El primer día los alumnos me confundieron con el profesor