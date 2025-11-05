El temporal azota a Cáceres: parques cerrados por las rachas de viento y los bomberos actuando en las calles encharcadas

Extremadura se enfrenta este miércoles a una intensa jornada de lluvias y tormentas bajo aviso naranja, consecuencia directa de la entrada de los fuertes vientos de un chorro polar. Según la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), los avisos se mantendrán activos en la zona de la meseta cacereña hasta las 22.00 horas de este miércoles.

CEDIDA

Además, en Cáceres los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la diputación) ya están recibiendo los primeros avisos por las calles que se encuentran encharcadas y prácticamente imposibilitadas para el tránsito de vehículos. De esta forma, actualmente están trabajando en zonas como la calle Túnez (estación de autobuses), donde se suelen producir inundaciones cuando caen fuertes trombas de agua. También se han desplegado en la zona de Mejostilla, tal y como ha informado brevemente el Sepei, pues se encuentran en alerta por si es necesario trabajar en más zonas.

Cierre de parques

Además, el ayuntamiento ha procedido al cierre de los parques perimetrales de la ciudad por precaución con motivo de la alerta naranja por lluvias y viendo. Por otro lado, se pide precaución a la ciudadanía si se transita por zonas de arboleda. El consistorio recomienda también guardad objetos que puedan ser desplazados por el viento, como toldos o tiestos, y evitar protegerse en muros, tapias o árboles. En caso de tener que circular por carreteras, es necesario prestar atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos.

Un coche atraviesa un charco en la plaza de América. / E. P.

Ante esta situación, el Centro de Emergencias 112 Extremadura recomienda a los ayuntamientos mantener activas a las agrupaciones de Protección Civil y extremar precauciones en la vía pública. A la ciudadanía se le aconseja circular con máxima precaución debido al riesgo de balsas de agua y desprendimientos.

CEDIDA

El jueves

Tras un miércoles pasado por agua, la jornada del jueves comenzará envuelta en niebla en zonas de Cáceres, Mérida y Herrera del Duque. Los cielos permanecerán muy nubosos en la provincia cacereña, dejando lluvias en Guadalupe y Plasencia, aunque tenderán a despejarse a lo largo del día. Las temperaturas descenderán notablemente, con mínimas entre los 8 y los 11 grados centígrados. Las máximas, apenas alcanzarán los 15 grados, a excepción de Badajoz, donde se rozarán los 19.