Meteorología adversa
El temporal azota a Cáceres: parques cerrados por las rachas de viento y los bomberos actuando en las calles encharcadas
Los bomberos han recibido los primeros avisos y están trabajando como la zona de la estación de autobuses o Mejostilla
Extremadura se enfrenta este miércoles a una intensa jornada de lluvias y tormentas bajo aviso naranja, consecuencia directa de la entrada de los fuertes vientos de un chorro polar. Según la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), los avisos se mantendrán activos en la zona de la meseta cacereña hasta las 22.00 horas de este miércoles.
Además, en Cáceres los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la diputación) ya están recibiendo los primeros avisos por las calles que se encuentran encharcadas y prácticamente imposibilitadas para el tránsito de vehículos. De esta forma, actualmente están trabajando en zonas como la calle Túnez (estación de autobuses), donde se suelen producir inundaciones cuando caen fuertes trombas de agua. También se han desplegado en la zona de Mejostilla, tal y como ha informado brevemente el Sepei, pues se encuentran en alerta por si es necesario trabajar en más zonas.
Cierre de parques
Además, el ayuntamiento ha procedido al cierre de los parques perimetrales de la ciudad por precaución con motivo de la alerta naranja por lluvias y viendo. Por otro lado, se pide precaución a la ciudadanía si se transita por zonas de arboleda. El consistorio recomienda también guardad objetos que puedan ser desplazados por el viento, como toldos o tiestos, y evitar protegerse en muros, tapias o árboles. En caso de tener que circular por carreteras, es necesario prestar atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos.
Ante esta situación, el Centro de Emergencias 112 Extremadura recomienda a los ayuntamientos mantener activas a las agrupaciones de Protección Civil y extremar precauciones en la vía pública. A la ciudadanía se le aconseja circular con máxima precaución debido al riesgo de balsas de agua y desprendimientos.
El jueves
Tras un miércoles pasado por agua, la jornada del jueves comenzará envuelta en niebla en zonas de Cáceres, Mérida y Herrera del Duque. Los cielos permanecerán muy nubosos en la provincia cacereña, dejando lluvias en Guadalupe y Plasencia, aunque tenderán a despejarse a lo largo del día. Las temperaturas descenderán notablemente, con mínimas entre los 8 y los 11 grados centígrados. Las máximas, apenas alcanzarán los 15 grados, a excepción de Badajoz, donde se rozarán los 19.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
- Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
- La futura autovía Cáceres-Badajoz será el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa
- La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados
- Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie
- El trofeo no es mío, es de mis clientes': Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres
- Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria
- Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres: 'El primer día los alumnos me confundieron con el profesor