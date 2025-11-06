Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un ídolo de masas

¿Quién es Álvaro Benito?: el hombre que da lecciones del deporte, la música y el márketing para conquistar a la Generación Z de Cáceres

Expertos y comunicadores como él o Ana Rosa Bravo inspiran a jóvenes emprendedores y universitarios a redefinir su carrera profesional en un entorno dominado por las redes sociales y la transformación digital

Álvaro Benito estará este viernes en Cáceres.

Álvaro Benito estará este viernes en Cáceres. / El Periódico Extremadura

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La capacidad de reinventarse profesionalmente se ha convertido en una de las habilidades más valoradas en un mercado laboral cambiante. En las universidades y foros de emprendimiento, cada vez son más las voces que animan a los jóvenes a explorar nuevas vías de desarrollo personal y profesional.

El caso de Álvaro Benito, exfutbolista del Real Madrid y actual comentarista deportivo, es un ejemplo claro de cómo una trayectoria puede transformarse con éxito. Tras una lesión que truncó su carrera deportiva, encontró en la música y en los medios de comunicación un nuevo camino. Su historia demuestra que la adaptabilidad, la pasión y la formación continua son claves para volver a empezar.

Precisamente, este viernes, 7 de noviembre, estará en Cáceres (12.45) para ofrecer en el Barceló V Centenario la conferencia ‘Reinvéntate a ti mismo’, dentro del III Foro Comercio Extremadura, que organiza la Junta.

La reinversión no solo está ligada al cambio de profesión, sino también a la capacidad de entender las nuevas audiencias. En este sentido, la Generación Z representa un desafío para empresas y creadores de contenido: es un público exigente, digital y con valores muy definidos. Para captar su atención, los expertos coinciden en la necesidad de autenticidad, inmediatez y propósito, pilares del nuevo marketing digital.

La ponente Ana Rosa Bravo, referente en comunicación y liderazgo, destaca la importancia de la marca personal y la gestión emocional en el proceso de reinvención. “Reinventarse no es empezar de cero, es evolucionar con lo que ya eres”, subraya.

Las universidades también juegan un papel fundamental al integrar conferencias y programas de desarrollo personal que mejoran la empleabilidad de los estudiantes. Estas experiencias permiten conectar la teoría con la realidad profesional y fomentar habilidades como la creatividad, la resiliencia o el trabajo en equipo.

En un entorno donde las redes sociales son la principal ventana al mundo laboral y empresarial, los emprendedores deben aprender a usarlas no solo como herramienta de promoción, sino como medio para crear comunidad y transmitir valor.

Finalmente, los especialistas en marketing coinciden en que las tendencias actuales —como la inteligencia artificial aplicada a la publicidad, el contenido audiovisual corto o el marketing de influencia— están marcando el rumbo de la nueva economía digital.

Noticias relacionadas y más

La reinvención, por tanto, no es una opción, sino una necesidad: una oportunidad constante de adaptarse, aprender y volver a conectar con lo que verdaderamente apasiona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
  2. Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
  3. Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
  4. La futura autovía Cáceres-Badajoz será el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa
  5. Toñi Galán, experta en colchonería en Cáceres: 'Cada vez son más las parejas que eligen comprar las almohadas por separado
  6. La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados
  7. El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
  8. Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie

¿Quién es Álvaro Benito?: el hombre que da lecciones del deporte, la música y el márketing para conquistar a la Generación Z de Cáceres

¿Quién es Álvaro Benito?: el hombre que da lecciones del deporte, la música y el márketing para conquistar a la Generación Z de Cáceres

La Diputación de Cáceres y El Gato con Jotas se unen para acentuar el acervo cultural de la provincia

La Diputación de Cáceres y El Gato con Jotas se unen para acentuar el acervo cultural de la provincia

Las nueve paradas de autobús de Cáceres que por fin van a ser accesibles

Las nueve paradas de autobús de Cáceres que por fin van a ser accesibles

Montserrat Martí Caballé pondrá voz al nombramiento del Ayuntamiento de Cáceres como Socio de Honor de la Asociación Musical Cacereña

Montserrat Martí Caballé pondrá voz al nombramiento del Ayuntamiento de Cáceres como Socio de Honor de la Asociación Musical Cacereña

El regreso a la política de Francisco Alcántara: volverá a presentarse a la alcaldía de Cáceres con la nueva coalición Juntos x Extremadura-Levanta

El regreso a la política de Francisco Alcántara: volverá a presentarse a la alcaldía de Cáceres con la nueva coalición Juntos x Extremadura-Levanta

Primeras críticas políticas por las inundaciones en Cáceres: el PSOE denuncia que "la inacción del Gobierno" agravó las consecuencias

Primeras críticas políticas por las inundaciones en Cáceres: el PSOE denuncia que "la inacción del Gobierno" agravó las consecuencias

CSIF amaga con movilizaciones si el Ayuntamiento de Cáceres no sube el sueldo a sus funcionarios

CSIF amaga con movilizaciones si el Ayuntamiento de Cáceres no sube el sueldo a sus funcionarios

Hastío en el Puente de San Francisco de Cáceres por el retraso de las obras: "Los operarios llevan tres semanas sin venir"

Hastío en el Puente de San Francisco de Cáceres por el retraso de las obras: "Los operarios llevan tres semanas sin venir"
Tracking Pixel Contents