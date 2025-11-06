Un arquitecto cacereño diseñará el futuro PAC de Cáceres que se ubicará en la Hispanidad

El otoño parece concentrar este año las adjudicaciones en Cáceres. Al menos en lo que a infraestructuras sanitarias se refiere. Si hace escasas veinticuatro horas se conocía el nombre de la empresa que se encargará de construir lo que queda pendiente del hospital Universitario, serán Sacyr y Gévora, reciente es la adjudicación de la redacción del proyecto del futuro uso del hospital Virgen de la Montaña y relacionado con este último, a finales de octubre se ha producido también otra novedad relacionada con otro proyecto en la ciudad: el futuro punto de atención continuada que se ubicará en la avenida de la Hispanidad.

Sobre este asunto, la mesa de contratación ha propuesto para su adjudicación la redacción del proyecto al arquitecto cacereño Ernesto Tello por un precio de 65.000 euros (78.650 euros con IVA). El organismo pidió justificar a la oferta una baja desproporcionada y finalmente, tras la celebración de esta última reunión, ha concluido que es la mejor oferta presentada de las cinco candidatas.

Dos plantas, en la inferior el PAC

De esta forma, el estudio cacereño se encargará de dar forma al proyecto del futuro edificio que albergará el PAC una vez que se reubique tras salir del hospital Virgen de la Montaña de Cáceres. Por el momento, el arquitecto tendrá 135 días para entregar el proyecto. En concreto, un mes de plazo para entregar al Servicio Extremeño de Salud los planos y la distribución del edificio, luego otros noventa días para dar forma a la propuesta y por último, quince días para entregar el proyecto definitivo. En concreto, el edificio tendrá dos plantas, en la inferior acogerá el PAC y consultas de urgencia y en el superior, oficinas.