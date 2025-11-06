En la cima
Buenas noticias: Cáceres lucha por ser el Mejor Destino Cultural del Mundo
La prestigiosa revista internacional Travel and Leisure destaca el valor patrimonial y artístico de la ciudad, que comparte nominación con Barcelona y Avilés, en un reconocimiento que refuerza su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031
La ciudad de Cáceres continúa consolidándose como un referente internacional en el ámbito del turismo cultural. La revista estadounidense Travel and Leisure, una de las publicaciones más influyentes del sector, ha nominado a la capital cacereña como Mejor Destino Cultural en los World’s Best Awards 2025, galardones que reconocen cada año a los lugares y experiencias más destacados del planeta.
El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha expresado la satisfacción del Ayuntamiento por esta nominación, que “vuelve a posicionar a Cáceres en la escena internacional y avala el trabajo realizado para consolidar un modelo turístico basado en la cultura, el patrimonio y la calidad”. Además, ha subrayado que el reconocimiento llega “en un momento especialmente significativo, con la vista puesta en la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031”.
Caceres, la joya que late entre sueños medievales
Caminar por Cáceres es adentrarse en un escenario que parece suspendido en el tiempo. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es un laberinto de calles empedradas, torres, murallas y plazas silenciosas donde el pasado se conserva con la delicadeza de un secreto. Cada piedra, cada arco y cada sombra guarda ecos de nobles, trovadores y comerciantes que dieron forma a esta ciudad monumental.
Al caer la tarde, la luz dorada del sol acaricia las fachadas de piedra y convierte la ciudad vieja en una pintura viva. Desde la Plaza Mayor, presidida por la Torre de Bujaco, hasta los palacios renacentistas que salpican la ciudad, todo parece invitar a detener el tiempo y contemplar.
Pero Cáceres no vive solo de su historia. En su interior late una ciudad moderna y creativa, con una oferta cultural en constante movimiento. La Fundación Helga de Alvear, uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de España, es un ejemplo de cómo la modernidad convive en perfecta armonía con la tradición. En sus salas se encuentran obras de Ai Weiwei, Louise Bourgeois o Kandinsky, dialogando con la piedra centenaria de la ciudad.
En Cáceres también se celebra la vida a través de sus sabores. La gastronomía local, con raíces profundas en la tierra extremeña, ofrece una experiencia única. Desde el jamón ibérico de bellota y el queso Torta del Casar, hasta los platos de caza y los vinos de la Ribera del Guadiana, cada bocado cuenta una historia de autenticidad y pasión.
Las noches cacereñas son otro regalo. El silencio del casco antiguo, apenas roto por el sonido de alguna guitarra o el murmullo de una terraza, se funde con un cielo tachonado de estrellas: uno de los más limpios de Europa, ideal para el astroturismo.
La ciudad, además, vibra con su gente. Acogedora, orgullosa y cercana, la ciudadanía de Cáceres mantiene viva una identidad que mira al futuro sin olvidar su alma. Proyectos culturales, festivales y una clara apuesta por la sostenibilidad y el arte están convirtiendo a Cáceres en un referente internacional, candidato firme a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.
Porque Cáceres no solo se visita: se siente, se respira, se recuerda. Es una ciudad que deja huella, que abraza al viajero con la misma calidez con la que el sol ilumina sus piedras al atardecer.
Cáceres es historia, arte, sabor y emoción, una ciudad que, sin necesidad de alzar la voz, conquista todos los corazones que la escuchan.
La categoría en la que compite Cáceres premia a los destinos que destacan por su oferta cultural, patrimonial y artística, y la ciudad comparte candidatura con Barcelona y Avilés, dos referentes del turismo urbano en España. Según destaca la propia publicación, Cáceres “alberga la Fundación Helga de Alvear, uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de España, con obras de artistas internacionales como Ai Weiwei, Kandinsky o Louise Bourgeois. Pero este epítome de la modernidad convive con su casco histórico, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un auténtico viaje a la Edad Media”.
El reconocimiento internacional se suma a una larga lista de elogios recientes hacia Cáceres, valorada por su autenticidad, su gastronomía y su capacidad para combinar historia, arte y modernidad en un entorno único.
Llamamiento a la participación
El concejal Orgaz ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, al sector cultural y turístico, y a todos los cacereños dentro y fuera de la ciudad a participar en la votación y respaldar la candidatura. “Es una oportunidad para mostrar al mundo el orgullo de pertenecer a una ciudad que sigue creciendo sin perder su esencia”, ha afirmado.
Los votos pueden emitirse a través del enlace disponible en la web de Travel and Leisure, y el resultado final se dará a conocer en el verano de 2025.
Cáceres, una vez más, demuestra que su patrimonio no solo se contempla, se vive y se proyecta hacia el futuro.
