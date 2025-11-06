Las consecuencias de la meteorología adversa
Cáceres, un día después de la tromba de agua: 18 horas de trabajo para limpiar la ciudad, 15 vehículos retirados y daños aún por evaluar
La calle Túnez y la zona del Puente de San Francisco fueron las partes más afectadas. También hubo caída de ramas por el viento y los servicios de limpieza dieron un repaso a las arquetas ante la posibilidad de que cayese una nueva tormenta
La ciudad de Cáceres intenta regresar a la normalidad un día después de la tromba de agua que desató el caos en varias zonas. Las más afectadas fueron la calle Túnez y la zona del Puente de San Francisco, donde las lluvias torrenciales dañaron gravemente vehículos, negocios y viviendas.
El alcalde, Rafa Mateos, ha contado a primera hora de la mañana la última hora sobre la evolución de los trabajos en la ciudad. Los servicios de limpieza comenzaron a trabajar a primera hora de la tarde de ayer para el baldeo de las zonas más afectadas. Su actuación se ha prolongado hasta esta misma mañana, por lo que se han prolongado hasta 18 horas. Además, se les ordenó repasar todas las alcantarillas para revisar las arquetas ante la posibilidad de que volviese a caer una nueva tormenta.
"Quiero agradecer a todos los servicios que han ayudado. Valoriza, bomberos y agentes de policía", ha concluido el regidor cacereño.
Vehículos afectados
Además, ha anunciado que los únicos vehículos que se vieron afectados por las inundaciones fueron los que estaban aparcados en la zona de la calle Túnez más cercana a la avenida de la Hispanidad. En total, fueron 15. Algunos de ellos siguen estacionados en la zona y no han sido retirados porque sus dueños todavía no han aparecido, pero la gran mayoría fueron trasladados a talleres por las grúas para evaluar sus daños.
Los que aún no conocen los daños son los empresarios que vieron cómo sus negocios se anegaban por completo por el agua. Todavía a la espera de que les visiten las aseguradoras, esperan recuperar su actividad a la mayor brevedad posible.
