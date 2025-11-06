Agenda cultural
Cáceres se viste de negro para celebrar las Jornadas Góticas
Del directo audiovisual de KMKR y Mala Sangre en el Gran Teatro, a las Jornadas Góticas y un torneo benéfico para apoyar al equipo local de robótica rumbo a Singapur
Artistas, colectivos y jóvenes se unen para llenar la ciudad de creatividad y solidaridad.
KMKR y Mala Sangre presentan un 'Live AV Show' en el Gran Teatro
Este jueves a las 20.30 horas, los artistas KMKR y Mala Sangre, integrantes del colectivo 'New Wave Extremeña', ofrecerán un espectáculo en directo en el Gran Teatro de Cáceres que fusiona música electrónica, instrumentos convencionales y performance en una experiencia audiovisual inmersiva. Cada artista interpretará un bloque de 45 minutos con composiciones originales, y entre ambos se presentará una pieza inédita conjunta que conecta sus universos creativos. El show contará con video-art, diseño lumínico sincronizado y la participación de otras artistas multidisciplinares del colectivo, ampliando la propuesta más allá de la música.
Vuelven las 'Jornadas Góticas' a la ciudad
Desde este jueves hasta el 16 de noviembre, la ciudad de Cáceres acoge las X Jornadas Góticas, organizadas por la 'Asociación Cultura Norbanova' y la 'Asociación Cultural Letras Cascabeleras' bajo el título El universo de Lovecraft. Crimen y misterio.
Durante estas jornadas, la cultura gótica se dará cita en distintos espacios de la ciudad, como el Ateneo, el Palacio de la Isla o la Biblioteca Pública a través de literatura, arte, cine y música, ofreciendo a los asistentes una inmersión completa en este universo de misterio y creatividad.
Torneo solidario este sábado
Hace unas semanas se celebró la final nacional de robótica, y el equipo ganador ha sido precisamente de la ciudad. Los campeones son dos jóvenes cacereños que se forman en un centro de robótica ubicado en la zona de Montesol y que, gracias a su triunfo, han conseguido el pase directo a la final mundial de robótica, que se celebrará este mes de noviembre en Singapur.
Con el objetivo de ayudarles a sufragar los gastos del viaje, este sábado 8 de noviembre se celebrará un torneo solidario en el local GTC Circuito Virtual. El evento incluirá un torneo del videojuego FC25 y una competición de vuelta rápida en simuladores, cuya recaudación se destinará íntegramente a apoyar al equipo.
Además, quienes lo deseen podrán realizar donaciones sin participar en los torneos. El Cacereño también se ha sumado a la iniciativa donando una camiseta oficial y entradas del club. Todas las empresas implicadas colaboran sin ánimo de lucro, con un único objetivo, ayudar a que estos jóvenes talentos cacereños puedan representar a España en el Mundial de Singapur.
