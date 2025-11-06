Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural

Cáceres se viste de negro para celebrar las Jornadas Góticas

Del directo audiovisual de KMKR y Mala Sangre en el Gran Teatro, a las Jornadas Góticas y un torneo benéfico para apoyar al equipo local de robótica rumbo a Singapur

Visita al cementerio el año pasado en las Jornadas Góticas.

Visita al cementerio el año pasado en las Jornadas Góticas. / CARLOS GIL

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Artistas, colectivos y jóvenes se unen para llenar la ciudad de creatividad y solidaridad.

KMKR y Mala Sangre presentan un 'Live AV Show' en el Gran Teatro

Este jueves a las 20.30 horas, los artistas KMKR y Mala Sangre, integrantes del colectivo 'New Wave Extremeña', ofrecerán un espectáculo en directo en el Gran Teatro de Cáceres que fusiona música electrónica, instrumentos convencionales y performance en una experiencia audiovisual inmersiva. Cada artista interpretará un bloque de 45 minutos con composiciones originales, y entre ambos se presentará una pieza inédita conjunta que conecta sus universos creativos. El show contará con video-art, diseño lumínico sincronizado y la participación de otras artistas multidisciplinares del colectivo, ampliando la propuesta más allá de la música.

Cartel oficial del evento en el Gran Teatro de Cáceres.

Cartel oficial del evento en el Gran Teatro de Cáceres. / Cedida

Vuelven las 'Jornadas Góticas' a la ciudad

Desde este jueves hasta el 16 de noviembre, la ciudad de Cáceres acoge las X Jornadas Góticas, organizadas por la 'Asociación Cultura Norbanova' y la 'Asociación Cultural Letras Cascabeleras' bajo el título El universo de Lovecraft. Crimen y misterio.

Durante estas jornadas, la cultura gótica se dará cita en distintos espacios de la ciudad, como el Ateneo, el Palacio de la Isla o la Biblioteca Pública a través de literatura, arte, cine y música, ofreciendo a los asistentes una inmersión completa en este universo de misterio y creatividad.

Cartel oficial de las 'Jornadas Góticas'.

Cartel oficial de las 'Jornadas Góticas'. / Cedida

Torneo solidario este sábado

Hace unas semanas se celebró la final nacional de robótica, y el equipo ganador ha sido precisamente de la ciudad. Los campeones son dos jóvenes cacereños que se forman en un centro de robótica ubicado en la zona de Montesol y que, gracias a su triunfo, han conseguido el pase directo a la final mundial de robótica, que se celebrará este mes de noviembre en Singapur.

Con el objetivo de ayudarles a sufragar los gastos del viaje, este sábado 8 de noviembre se celebrará un torneo solidario en el local GTC Circuito Virtual. El evento incluirá un torneo del videojuego FC25 y una competición de vuelta rápida en simuladores, cuya recaudación se destinará íntegramente a apoyar al equipo.

Además, quienes lo deseen podrán realizar donaciones sin participar en los torneos. El Cacereño también se ha sumado a la iniciativa donando una camiseta oficial y entradas del club. Todas las empresas implicadas colaboran sin ánimo de lucro, con un único objetivo, ayudar a que estos jóvenes talentos cacereños puedan representar a España en el Mundial de Singapur.

Cartel oficial del torneo solidario.

Cartel oficial del torneo solidario. / Cedida

