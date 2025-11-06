Cotrina a Ibarra: "Los socialistas cacereños somos gente rebelde"

El secretario provincial del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha lamentado que se hayan hecho públicas las críticas del presidente de la Diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, sobre la candidatura del líder socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo. «Me hubiera gustado que se hubiera quedado su declaración a nivel interno del partido», ha expresado antes de participar este jueves en la Ejecutiva Provincial del PSOE en Cáceres.

Preguntado por la filtración de un vídeo del comité regional en el que Morales cuestionaba la candidatura de Gallardo para las elecciones del 21 de diciembre, Sánchez Cotrina ha argumentado que «la opinión de un militante es la opinión de un militante más; somos 3.400, y yo escucho la de Miguel Ángel Morales como la de cualquier otro».

«Me gustaría, y también al propio Morales, que se hubiera quedado su declaración a nivel interno; porque él ha sido crítico en un órgano interno del partido», ha insistido el secretario de los socialistas cacereños. Ha añadido que «es ahí donde hoy quiero también que sea crítica la militancia de todos los que están dentro de este comité territorial».

«A partir de ahí», ha proseguido Sánchez Cotrina, «que cada uno diga lo que considere. Y salgamos todos a remar, no en favor de un candidato, que también; sino en favor de un proyecto y de un partido, que es el PSOE de Extremadura y el PSOE de la provincia de Cáceres». Morales también ha participado en el Comité Ejecutivo, pero ha declinado realizar declaraciones.

Sobre Ibarra

En este contexto, también ha sido cuestionado el secretario provincial por las declaraciones del expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha sido entrevistado este jueves en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, donde se ha referido a que «Cáceres -con menor peso de militancia- siempre se ha sentido minusvalorada y sus dirigentes han hecho «cierto esfuerzo para intentar posicionarse mejor».

Al respecto, Sánchez Cotrina ha manifestado que «los socialistas cacereños somos gente rebelde, somos gente crítica en los órganos internos de nuestro partido; siempre lo somos en todos los aspectos». Así, ha afirmado que «yo no sé bien a qué época se refería el presidente Ibarra», pero que «ahora estamos aquí, en un tiempo nuevo en el que hemos recorrido 25.000 kilómetros en dos meses pero es que en seis hemos llegado casi a 40.000 kilómetros».

«He escuchado militante a militante lo que tienen que decir y lo que trato de hacer siempre es representar su voz», ha resaltado a la vez que ha dicho que «trasladamos lo que opinan evidentemente en los órganos que corresponde». «A partir de ahí, fuera polémicas», ha sentenciado.

«Al presidente Ibarra le queremos, le apreciamos, es un valor para el PSOE», ha asegurado Sánchez Cotrina, quien también ha valorado la «nueva dirigencia del partido». Además, ha apelado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola: «de cacereño a cacereña: ¿qué ha hecho ella por la Comunidad Autónoma en estos dos años y medio; pero, fundamentalmente qué ha hecho por la provincia?».