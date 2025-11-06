Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primeras críticas políticas por las inundaciones en Cáceres: el PSOE denuncia que "la inacción del Gobierno" agravó las consecuencias

Los socialistas indican que "llevamos toda la legislatura advirtiendo de la importancia para la ciudad de exigir el cumplimiento de las labores de limpieza y mantenimiento"

Por otro lado, el consejero de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo, espera que "todo esté solucionado a lo largo del día de hoy"

Imagen de la calle Santa Apolonia.

Imagen de la calle Santa Apolonia. / PSOE

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Grupo Municipal Socialista ha criticado que, "una vez más, la inacción de Rafa Mateos y el gobierno del Partido Popular en el seguimiento de la limpieza y mantenimiento de la ciudad haya provocado que el episodio de lluvias vivido ayer empeorara las inundaciones por toda la ciudad". 

Sobre este asunto han preguntado hoy los concejales socialistas en la Comisión de Servicios Públicos, Medioambiente y Fomento, “no es solamente un problema de la falta de capacidad de los colectores, como ha justificado el equipo de gobierno, y por tanto, la solución no se limita a las actuaciones sobre dichos colectores, sino que las inundaciones y problemas causados por la acumulación de agua se sucedieron por toda la ciudad: Ciudad Monumental, Avenida de la Hispanidad, Avenida de Cervantes y Avenida Virgen de la Montaña…y agravado en San Francisco y en la Estación de Autobuses por la falta de previsión, de planificación y de mantenimiento en la ciudad”, ha indicado la portavoz Belén Fernández.

Toda la legislatura

Ha recordado que “llevamos toda la legislatura advirtiendo de la importancia para la ciudad de exigir el cumplimiento de las labores de limpieza y mantenimiento, y ahora lamentamos que hasta que no se produce una situación caótica como la de ayer, por un episodio de lluvias intensas, nos encontramos con que en cuestión de una hora vimos cómo nuestras calles se hicieron intransitables, presenciando cómo algunos locales se vieron gravemente afectados”.

Así estaba la rotonda de la avenida de la Bondad.

Así estaba la rotonda de la avenida de la Bondad. / E. P.

Esta situación trasciende a la capacidad de los colectores, “y tiene mucho que ver con la deficitaria labor de mantenimiento y limpieza de las alcantarillas, bajantes, sumideros, etc.”.

“Unas labores de mantenimiento y limpieza que siguen siendo un clamor por parte de los barrios de la ciudad”, ha incidido, “como pudimos comprobar ayer también en Las 300, donde tras sucesivas quejas ciudadanas remitidas al Ayuntamiento, no se ha resuelto el grave problema de la proliferación de ratas, que incluso han entrado en algunas viviendas”.

Falta de limpieza

La situación de ayer ha hecho que se agravara de manera especial la falta de limpieza en la Ribera del Marco, “donde se vieron acumulaciones mayores aún de toallitas y otros desechos, que vienen siendo una constante y exige una campaña intensa de concienciación ciudadana para evitar estas imágenes en la Ribera del Marco. Una situación que también afecta a los hortelanos de la Ribera, que se ven obligados a desatascar con sus propios medios las bocas de riego que emplean para regar los huertos.”

Estado de la Ribera del Marco.

Estado de la Ribera del Marco. / PSOE

“La situación vivida ayer en toda la ciudad pone de manifiesto una vez más la falta de previsión y seguimiento por parte del equipo de Gobierno de las labores de limpieza y mantenimiento. Estas lluvias fueron breves e intensas, y esta inacción del equipo de Gobierno ha dado lugar a imágenes como las que vimos ayer. Una situación que no se soluciona solo con un nuevo colector, sino con un trabajo diario que no hace Rafa Mateos y su equipo”, ha subrayado Fernández.

Martín Castizo

Por otro lado, el consejero de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo, ha señalado que "cayó mucha cantidad de agua en poco tiempo, y eso provocó las inundaciones. Espero que a lo largo del día de hoy todos puedan retomar la normalidad".

