CSIF amaga con movilizaciones si el Ayuntamiento de Cáceres no sube el sueldo a sus funcionarios

El sindicado CSIF exige al Gobierno municipal de Cáceres mejoras económicas y un nuevo acuerdo-convenio que mejore la situación laboral y económica de todos sus empleados públicos. Además, ha amagado con movilizaciones si no se cumplen estas peticiones.

Más peticiones

Asimismo, ha reclamado el cumplimiento de los acuerdos adoptados, como la presentación de la relación de puestos de trabajo (RPT) pendiente, la convocatoria urgente de la comisión de teletrabajo, "prevista para octubre pasado", y el prorrateo de la carrera profesional de 2025.

En un contexto de negociación, de cara a la aprobación de los próximos presupuestos de 2026, ha pedido al equipo de Gobierno del PP y al resto de grupos políticos (PSOE, Podemos y Vox) "altura de miras para sacar a delante unos presupuestos que son altamente necesarios para el desarrollo y avance de la ciudad".

Cacereños

"Los cacereños no nos merecemos un año sin presupuestos; pedimos a los grupos políticos con representación municipal que se pongan a trabajar de forma conjunta hasta sacarlos adelante", ha señalado en una nota.

Archivo - CSIF / CSIF - Archivo

Al mismo tiempo, el sindicato ha exigido mejoras salariales para los trabajadores municipales y "una negociación real y efectiva con el objetivo de mejorar, por justicia, sus condiciones laborales y económicas".

Negociación y consenso

"Desde el diálogo, la negociación y el consenso" con los representantes de los trabajadores, ha instado a que en este próximo ejercicio presupuestario se reflejen esas mejoras económicas en partidas concretas.

Según ha reivindicado, las cuentas deberían recoger apartados para cubrir el nivel IV de la carrera profesional, la revisión de los niveles del complemento de destinos del conjunto de los trabajadores, la recuperación de las pagas extraordinarias íntegras y una revisión y modificación del acuerdo convenio.

Necesidad

Para CSIF, es "absolutamente necesario llegar a acuerdos de mejoras salariales para el conjunto de los trabajadores mientras se termina el desarrollo de la nueva catalogación" de los puestos de trabajo, que se está realizando por parte de una empresa externa, según el sindicato.

"Si en un breve periodo de tiempo no vemos avances en las negociaciones iniciaremos un calendario de movilizaciones hasta conseguir lo que es de justicia para los trabajadores municipales", ha expresado.