¿DANA, gota fría, precipitación torrencial? Este es el nombre que reciben las fuertes lluvias que azotaron ayer Cáceres

Una fuerte precipitación registrada este miércoles dejó 18 litros por metro cuadrado en apenas media hora en Cáceres. El episodio ha despertado la duda sobre cómo se denomina un fenómeno de estas características: ¿es una DANA, una gota fría, una precipitación torrencial?

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la denominación técnica correcta es "chubasco intenso", cuando la lluvia cae con gran fuerza en poco tiempo, a menudo acompañada de viento o granizo. En cambio, el término "tromba de agua" se utiliza de forma más coloquial para describir una precipitación repentina y muy abundante que puede causar balsas o inundaciones en zonas urbanas.

Fotogalería | Una tromba de agua inunda la zona de la estación de autobuses de Cáceres /

Más intensidad

Si la intensidad es aún mayor —más de 30 litros por metro cuadrado en una hora—, se habla de "precipitaciones torrenciales". Por otro lado, cuando estos episodios se asocian a sistemas atmosféricos más amplios, como una DANA o gota fría, pueden prolongarse durante horas o incluso días.

En definitiva, los 18 litros caídos en media hora corresponden a un chubasco muy intenso, aunque en el lenguaje popular muchos lo describan como una tromba de agua.

Cronología

El alcalde de la ciudad de Cáceres, Rafa Mateos, lo definió como "una tromba de agua difícil de controlar". Algunos coches quedaron anegados, los establecimientos estaban llenos de agua y barro y, a pesar de que aún hay que cuantificar los daños, serán miles de euros. Lo positivo: que no hubo que lamentar heridos ni víctimas.

El Periódico Extremadura

Los bomberos del Sepei comenzaron a recibir avisos y a trabajar para garantizar el correcto funcionamiento de los puntos de drenaje en las zonas críticas de la ciudad. Hasta cinco salidas realizaron solo en la ciudad, con su trabajo centrado en buscar imbornales y levantarlos para que salga el agua. En concreto, fueron al centro de salud San Jorge, al puente San Francisco (donde se puso a salvo a una mujer), a la calle Germán Selleres de Paz, a las avenidas de Alemania y de la Hispanidad, y a la zona de la estación de autobuses, donde se produjeron los momentos más angustiosos.

Actuaciones

De hecho, en la calle Túnez (inmediaciones de la estación de autobuses), se produjo un vídeo viral en el que un hombre ataviado con una camisa rosa ayudaba a los bomberos a buscar la alcantarilla para el correcto drenaje del agua. Se trataba de Carlos Tostado, un comercial de lápidas que tiene su negocio en la misma vía y que no dudó en mojarse hasta la cadera para solucionar el problema cuanto antes.

Jorge Valiente

Se registraron también, tal y como informó el alcalde declaraciones ante los medios, problemas de tráfico por coincidir el aguacero con la hora de salida de los colegios. "Afortunadamente no hay que lamentar daños personales", subrayó, antes de añadir que los daños materiales están siendo evaluados "por los servicios de emergencias, tanto en mobiliario urbano como en vehículos". En algunas zonas se produjeron caídas de ramas debido al fuerte viento que acompañó la lluvia.

Precaución

Por precaución, además de los parques, también se cerraron los pabellones deportivos, casas de cultura y centros cívicos para evaluar posibles daños y reducir la movilidad duante toda la tarde. Asimismo, se suspendieron todas las actividades municipales, incluidas las escuelas deportivas. Los servicios de limpieza trabajaron desde el primer momento en la retirada de barro y hojas y en el baldeo de las zonas inundadas para restablecer la normalidad.

Mateos concluyó agradeciendo la rápida intervención de la Policía Local de Cáceres, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil.