La Diputación de Cáceres y El Gato con Jotas se unen para acentuar el acervo cultural de la provincia

El Presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha entrevistado este jueves con Sergio Gómez, la voz de El Gato con Jotas. Un encuentro en el que han acordado abordar en un proyecto cultural reivindicativo que ponga en valor el rico acervo cultural de la provincia. La propuesta busca tender puentes entre generaciones, conectando a las personas mayores con las más jóvenes, a través de la música, la palabra y la identidad rural.

"Tradición, conciencia social y arte contemporáneo se darán la mano" en este proyecto por varios pueblos de la provincia en una apuesta por la cultura como herramienta de transformación, según ha informado la Institución Provincial.

Presentacion Proyecto Cultura Viva / Diputación de Cáceres

Precisamente, caminar hacia una política cultural territorial y más innovadora es lo que pretende la Diputación Provincial con el programa 'Cultura Viva en Cáceres', una propuesta estratégica para el trabajo territorial. Una iniciativa que se ha compartido y debatido con representantes de las 16 mancomunidades de la provincia.

Esta propuesta plantea un modelo de desarrollo cultural y artístico territorializado, inteligente y colaborativo, que convierta la cultura en motor de cohesión social, empleo, emprendimiento y revitalización demográfica.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, y la Vicepresidenta 1ª de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, han sido los responsables de trasladar las líneas de trabajo que se marcan con este proyecto, que permitirá la contratación de 16 técnicos y técnicas culturales locales -contratos financiados por la Diputación- que desempeñarán su trabajo en las distintas mancomunidades cacereñas con unas líneas de actuación y funciones concretas:

Realizar un mapeo y diagnóstico del ecosistema cultural local.

Dinamizar y apoyar a las entidades en diseño, gestión y promoción de actividades.

Impulsar redes de colaboración intermunicipales, por ejemplo, a través de las asociaciones locales u otros actores culturales de los territorios.

Gestionar la futura plataforma provincial “Cultural Viva IA”.

Identificar oportunidades de formación, empleo y emprendimiento cultural.

Esther Gutiérrez durante la reunión. / Diputación de Cáceres

Horizonte 2026

Una vez recibidas las aportaciones de las mancomunidades, está previsto que el proyecto arranque a comienzos de 2026 y se prevé contar con una consolidación estratégica al cierre del año, llegando a convertir el mapa cultural disperso de la provincia en un motor de desarrollo rural.

"Cultura Viva en Cáceres" no nace como un programa cultural, sino una estrategia de desarrollo territorial inteligente, donde la cultura se convierte en el puente entre lo rural y lo global, entre lo tradicional y lo innovador, entre lo público y lo comunitario. Con una gobernanza clara, herramientas prácticas y el uso estratégico de la IA, el proyecto aspira a convertir la provincia en un referente nacional de desarrollo cultural rural sostenible.