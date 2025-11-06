El ex-futbolista del Real Madrid y cantante Álvaro Benito se reinventa en Cáceres

El ex-futbolista del Real Madrid CF, cantante y compositor del grupo musical Pignoise Álvaro Benito sabe algo de reinvenciones porque tras su grave lesión de rodilla, que truncó su carrera deportiva, se apuntó al vértigo de los escenarios y pasó a ser comentarista deportivo y maestro de ceremonias.

Música y fútbol

Ahora compagina sus dos grandes pasiones: la música como compositor y cantante de Pignoise, y el fútbol como analista y comentarista deportivo en ‘El Partidazo de Vamos’, ‘El día después’, ‘Noche de Champions’ y La Liga en Movistar Plus+. También en ‘Carrusel Deportivo’ y ‘El Larguero’ de Cadena Ser.

Asimismo, colabora impartiendo charlas y conferencias en universidades y empresas de diversos ámbitos. Y este 7 de noviembre aterriza en Cáceres para ofrecer (en el Barceló V Centenario) la conferencia ‘Reinvéntate a ti mismo’, dentro del III Foro Comercio Extremadura, que organiza la Junta.

Ponentes

‘Cómo captar a la Generación Z como clientes para el comercio minorista’ es una de las ponencias que se incluyen en este foro que se desarrollará toda la jornada del viernes. Esta charla correrá a cargo de Adrián Ballester, socio y director de área de marca y marketing en Mazinn; está especializado en la cultura de las nuevas generaciones y en la creación de marcas y comunidades.

El foro también incluye ponentes de la tierra como Ana Rosa Bravo, propietaria de Top Ladys (Navalmoral de la Mata). Tras más de 20 años de experiencia en Administración de Empresas, pero ninguna en el sector del comercio, decidió emprender junto a su hermana abriendo una tienda local, Top Ladys.

Tras la pandemia impulsó la creación de la tienda online y, de forma autodidacta, se ha especializado en marketing digital y redes sociales, logrando que la web venda a toda España y Europa. Actualmente, es la responsable de la empresa, liderando especialmente el área de marketing y comunicación.

También, Francisco Salvador Díaz, gerente de la asociación de empresarios del centro de Almendralejo (ASEMCE) y Ángel Corchero Martín. dinamizador comercial de Coria, Premio Comercio de Extremadura 2024 y especializado en Dirección de Marketing para Empresas de Moda y Lujo y Marketing Digital.