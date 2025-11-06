Hastío en el Puente de San Francisco de Cáceres por el retraso de las obras: "Los operarios llevan tres semanas sin venir"

Hastío entre los comerciantes y vecinos de la zona del Puente de San Francisco de Cáceres por la pasividad de las obras en la rotonda. Comenzaron hace meses, y parece que no avanzan. La salida por la calle Mira al Río era una de las más utilizadas por la sociedad cacereña hasta que se construyó la Ronda Sureste. Sin embargo, varios años después, sigue teniendo un tránsito de vehículos importante hacia la carretera de Trujillo. Ahora, su intensidad media diaria se ha reducido drásticamente.

Restos arqueológicos

El anuncio de la aparición de restos arqueológicos en la obra ha pillado de sorpresa a los residentes de la zona y ha caído como un jarro de agua fría. Es una actuación necesaria para mejorar la red de saneamiento promovida por las continuas averías del colector, pero acumula retrasos y contratiempos que preocupan a vecinos, técnicos y responsables municipales. Tal y como detalla el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, la nueva red tendrá 1,80 metros de diámetro para incrementar la capacidad hidráulica.

Obstáculos

Entre los obstáculos que han ido frenando el avance de la obra destacan la aparición de un cable de fibra óptica no previsto en los planos que exigió una reconfiguración del trazado y la detección de posibles restos arqueológicos en la zona de excavación. Esto ha obligado a la intervención de los técnicos de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura para realizar el estudio y catalogación, ralentizando la complejiad de la actuación.

Malestar

Entre los comerciantes se ha instalado el malestar durante los últimos días. "Las obras llevan tres semanas paradas. No ha venido nadie en este tiempo", coinciden varios empresarios que tienen locales en la zona. "Es un fastidio para nosotros porque era una zona de paso muy transitada por los clientes, me atrevería a decir que tampoco se nota tanto la construcción de la Ronda Sureste", explicaba Fernando, de LunasAuto Cáceres.

En fuera de juego

Sin embargo, las obras les han dejado en fuera de juego: "Ya no pasa casi nadie, encima no se puede hacer la rotonda completa". Pero los problemas van más allá. Tal y como contaban varias personas y pudo confirmar este diario, se ha convertido en algo habitual que los vehículos que acceden hasta allí por la calle Mira al Río entran a la rotonda en dirección contraria porque su acceso lo tienen cortado, desatándose el caos. Cuando viene algún otro coche de frente, se ve obligado a frenar en seco y esperar a que pase.

RRSS

Por el momento, se desconoce la fecha de finalización de las obras del nuevo colector. Los comerciantes están hartos de retrasos, y solo esperan que la solución definitiva llegue cuanto antes para que la obra del nuevo colector pueda finalizar en breve.