Encuentro sobre Derecho
Medio centenar de jueces y abogados se forman en Cáceres para aportar seguridad y confianza a los ciudadanos
Un curso organizado en el marco del convenio entre la Diputación de Cáceres y el Consejo General del Poder Judicial aborda asuntos como el urbanismo, la transparencia o los procesos selectivos en el ámbito local
Medio centenar de Jueces, magistrados y abogados han vuelto a convertirse en alumnos durante la formación que han recibido en el curso 'Encuentro alrededor del Derecho Penal y del Derecho Administrativo como ámbito local', organizado por la Diputación de Cáceres en el marco del convenio firmado con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de una unión con la que se están desarrollando acciones formativas dirigidas a miembros de la carrera judicial y al personal de la institución provincial y de los consistorios de la provincia para mejorar la prestación del servicio público a la ciudadanía.
Inauguración
La formación ha sido inaugurada este jueves en presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; el presidente provincial, Miguel Ángel Morales; el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos; y la vocal del CGPJ, Inés María Herrero.
El encuentro ayudará a aportar mayor seguridad y confianza a la ciudadanía, a la vez que un importante apoyo a los funcionarios que trabajan en administraciones locales, especialmente al personal de ayuntamientos pequeños.
Intervenciones
Durante su intervención, la presidenta del TSJEx recordó que "el servicio público de justicia va mucho más allá de celebrar juicios y poner sentencia", debiendo transmitir al ciudadano "una seguridad en sus instituciones, una confianza en el respeto de sus derechos, y esa grandeza de convivencia creo que también se traslada con la organización de cursos como este".
Por su parte, Morales incidió en que "hay entidades locales que no tienen capacidad técnica ni económica para defenderse, afrontar retos y problemas graves como en el ámbito del urbanismo, porque es difícilmente entendible que un consistorio de 89 habitantes pueda tener este servicio". De ahí que nazcan este tipo de formaciones, que aborda asuntos como las haciendas locales, el acoso laboral, sexual y por razón de sexo con trascendencia penal en el ámbito local, procesos selectivos y provisión de puestos, prevaricación urbanística, transparencia y acceso a la información o la ponencia 'Comportamientos poco éticos: de las actividades prohibidas a funcionarios públicos, el tráfico de influencias'.
Convenio
El convenio, que se firmó en mayo de este año, entre el presidente de la Diputación de Cáceres y la presidenta del CGPJ, Isabel Perrelló, tiene una vigencia de cuatro años, prorrogables por otros cuatro.
