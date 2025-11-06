El legado del TSJEx se abre al público

En la Sala Pintores 10 de la Diputación de Cáceres se ha inaugurado la exposición ‘La Real Audiencia de Extremadura. Historia de una colección artística’, dentro de las actividades con motivo de la conmemoración del 235 aniversario de la creación de la Real Audiencia de Extremadura, una muestra en la que por primera vez el público podrá ver parte del patrimonio pictórico del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), dado que habitualmente está situado en zonas a las que no tienen acceso normalmente el público en general.

Inauguración

En la inauguración intervinieron Francisco Javier Montero Juanes, Fiscal Superior de Extremadura; el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la profesora y comisaria de la exposición Rosa Perales.

Perales es investigadora de la Universidad de Extremadura (UEx) y ha publicado el libro ‘La Real Audiencia de Extremadura. Historia de una colección artística’, editado por la Diputación Provincial, donde muestra y profundiza en el valioso patrimonio artístico que alberga la antigua Real Audiencia Territorial de Extremadura.

El TSJEx atesora un legado que ahora se pretende acercar a todos los ciudadanos, y en el que desempeñaron un papel fundamental los miembros de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, arquitectos, escultores, decoradores, forjadores y pintores, como explicó Perales.

Exposición en Pintores 10. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

Morales ha destacado que la muestra "ha permitido recuperar y contextualizar uno de los conjuntos patrimoniales más singulares de la historia institucional extremeña, y que ahora, gracias a este trabajo y a la colaboración entre las instituciones pueden disfrutarlo todos los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen”.

Ideales ilustrados

La Real Audiencia de Extremadura, creada durante el reinado de Carlos IV, fue uno de los proyectos más ambiciosos del reformismo ilustrado, concebido para dotar al poder judicial de una sede moderna y representativa. Su programa iconográfico se concibió como una manifestación integral de los ideales ilustrados, en la que arquitectura, artes decorativas y pintura colaboraban para representar las virtudes del derecho y la figura del monarca como garante supremo de la justicia divina. A través del arte, la institución proyectaba los valores morales y espirituales que sustentaban su autoridad y su función pública, como ha ido explicando la comisaria Rosa Perales.

La colección pictórica primigenia estuvo compuesta por diez lienzos, encargados a José Camarón Bonanat, su hijo Juan José Camarón y Meliá y su taller, pinturas de tema religioso, seis de las cuales están presentes en la exposición, que ilustran las virtudes jurisdiccionales y los valores morales del poder como ejercicio de fe, prudencia y caridad.

La colección de la Real Audiencia continuó creciendo con la incorporación de retratos de los monarcas reinantes, que reforzaban la presencia simbólica de la Corona y su papel como garante del orden jurídico y de la estabilidad institucional. A este periodo pertenecen los retratos de Fernando VII e Isabel II, realizados en el entorno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, también presentes en la muestra.

Una exposición que invita a reconocer la dimensión simbólica y patrimonial de la Real Audiencia de Extremadura, reflejo de la cultura ilustrada y del espíritu reformista que impulsó la modernización de la justicia y de las artes en nuestra región, ha concluido Morales.