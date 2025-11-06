Rafa Mateos, tajante, ordena agilizar la obra que solucionará las inundaciones en la Estación de Autobuses de Cáceres

Será la solución definitiva al problema recurrente de las inundaciones en las inmediaciones de la Estación de Autobuses de Cáceres. Y el alcalde, consciente, ha ordenado que se agilicen los pasos previos al comienzo de la obra. Rafa Mateos ha pedido a los técnicos del ayuntamiento que aceleren en la redacción del proyecto para construir un nuevo colector de mayor capacidad en la calle Túnez con el objetivo de poner fin a las inundaciones que se producen en la zona cuando se registran fuertes lluvias.

Así lo anunció el regidor en la mañana de este jueves tras el episodio de fuertes precipitaciones del miércoles, que dejó 18 litros por metro cuadrado en apenas media hora y provocó daños mateirales en varios vehículos. Mateos aseveró que "sabemos perfectamente cuál es el problema y vamos a ponerle solución. Esta misma mañana he dado las instrucciones para que se agilice la obra con el objetivo de que esté terminada la redacción del proyecto antes de final de año y pueda ejecutarse a lo largo de 2026".

Red de saneamiento

El problema, tal y como informaron los representantes consistoriales, es de la red de saneamiento. La calle Túnez es un punto de conexión donde confluyen tres colectores que proceden de las avenidas de Alemania y la Hispanidad, así como de Aldea Moret. "Y justo en la calle Túnez, que es el punto más bajo, cuando llueve entra en carga y se desbordado en esa vaguada".

Por lo que "la dimensión que tiene no está concebida para la carga de agua que soporta cuando, por ejemplo, se producen fuertes lluvias en muy poco tiempo", como la tromba que se ha registrado este miércoles, especialmente, entre las 13.45 horas y las 14.15 en la capital cacereña.

Nuevo colector

El proyecto de nuevo colector, enmarcado dentro del programa de mejora de la red de saneamiento que se está llevando a cabo junto a Acuaes, consistirá en la sustitución y ampliación del colector de la calle Túnez y la avenida de la Hispanidad, enlazándolo con el depósito de aguas pluviales ya existente. Mateos ha recordado que el consistorio está ejecutando otras obras de renovación de canalizaciones y tuberías en distintos puntos de la ciudad, aunque estas actuaciones deben hacerse de forma progresiva para no afectar a la movilidad y al normal funcionamiento urbano. "No podemos intervenir en toda la ciudad a la vez, pero estamos avanzando paso a paso para resolver problemas históricos que la ciudad arrastra desde hace décadas", ha concluido.

El alcalde ha agradecido el trabajo de la Policía Local, Policía Nacional, bomberos del Sepei y Protección Civil, cuyos efectivos estuvieron operativos desde primera hora, así como la labor del servicio de limpieza municipal y de la empresa Valoriza, que trabajaron desde media tarde hasta la mañana de hoy para limpiar las zonas afectadas y revisar arquetas y alcantarillado ante la posibilidad de nuevas lluvias.

Mateos informó también de que la mayor incidencia se produjo en la calle Túnez, donde se vieron afectados 15 vehículos como consecuencia de la acumulación de agua.