Montserrat Martí Caballé pondrá voz al nombramiento del Ayuntamiento de Cáceres como Socio de Honor de la Asociación Musical Cacereña

La soprano actuará en el Gran Concierto Lírico del Gran Teatro, donde se reconocerá al consistorio por su apoyo a la cultura y su implicación en la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031

Recibimiento a la Asociación Musical Cacereña.

Recibimiento a la Asociación Musical Cacereña. / El Periódico Extremadura

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha sido distinguido como Socio de Honor por la Asociación Musical Cacereña, una institución con más de medio siglo de historia dedicada a la difusión de la música clásica en la ciudad. El reconocimiento se otorga “por su ardua labor en pro de la cultura en general y de la música clásica en particular”, según ha destacado la propia asociación.

Esta mañana, el alcalde Rafael Mateos y el concejal de Cultura, Jorge Suárez, recibieron en el Ayuntamiento al presidente de la entidad, José Romero, y a Concha Díaz, en un encuentro marcado por la gratitud y el compromiso compartido con el desarrollo cultural de la ciudad.

Agradezco este reconocimiento que nos hace una entidad con tanta historia y que tanto ha aportado al panorama musical cacereño”, expresó Mateos tras el acto.

Una asociación con historia y legado

La Asociación Musical Cacereña nació en 1969, impulsada por un grupo de amantes de la música con el objetivo de promover la cultura musical mediante audiciones, conciertos y conferencias.

Desde entonces, ha mantenido 56 años de actividad ininterrumpida, en los que ha organizado más de 1.000 conciertos y 250 audiciones, convirtiéndose en una de las agrupaciones culturales más veteranas y activas de Extremadura.

Sus programas han permitido dar a conocer Cáceres fuera de sus fronteras, ya que los conciertos de artistas invitados incluyen siempre la proyección del nombre de la ciudad en sus lugares de origen.

Mateos recibe la Placa de Socio Honor.

Mateos recibe la Placa de Socio Honor. / El Periódico Extremadura

Coincidiendo con el reconocimiento, la asociación ha formalizado su adhesión oficial a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031, un proyecto que, según Mateos, “está generando ilusión y apoyos en toda la provincia y la región”.

El alcalde subrayó además que “para nosotros es un orgullo sumarnos a una lista de Socios de Honor compuesta por grandes nombres e instituciones locales y nacionales. Que la Asociación Musical Cacereña se sume a la candidatura de 2031 es una muestra más del compromiso del tejido cultural con el futuro de nuestra ciudad”.

El acto de nombramiento oficial como octavo Socio de Honor se celebrará este viernes 7 de noviembre a las 20:30 horas, en el Gran Teatro de Cáceres, coincidiendo con el Gran Concierto Lírico, un espectáculo que reunirá a figuras destacadas de la lírica nacional: Montserrat Martí Caballé (soprano), Luis Santana (barítono) y Víctor Carbajo (pianista)

El programa incluirá un recorrido por la música italiana y española, en una velada que promete ser uno de los eventos culturales más destacados del año.

Con esta distinción, el Ayuntamiento de Cáceres se une a un grupo selecto de entidades y personalidades que ya ostentan el título de Socio de Honor, reafirmando la colaboración entre instituciones públicas y organizaciones culturales.

La historia de la Asociación Musical Cacereña demuestra que la música sigue siendo un puente entre generaciones y un motor de identidad para la ciudad, que continúa posicionándose como referente cultural del suroeste peninsular y aspirante firme a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

