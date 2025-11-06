Los ocho restaurantes que participan en el concurso de hamburguesas de Cáceres

Desde este jueves y hasta el domingo, Cáceres acoge un nuevo concurso de hamburguesas. 'The Masters Burgers' ocupa durante cuatro días la plaza de toros de la ciudad para un certamen en el que ocho restaurantes ofrecen sus mejores platos a todo el que quiera asistir. Ante la previsión de lluvia del jueves de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se ha instalado una carpa de 1.000 metros cuadrados que garantiza en todo momento la celebración del evento.

Siete extremeños y un andaluz

Siete de los establecimientos que participan son extremeños. Las apuestas cacereñas son 13 de Junio y Gumia situados en la capital, Los Pininus de Serradilla, La Chata de Jarandilla de la Vera, Glotom de Jaraíz de la Vera y Bendito Hogar de Tiétar. La representación pacense llega de la mano de Trotamundos, restaurante ubicado en Almendralejo. Completa el listado un establecimiento andaluz, concretamente de Huelva, llamado Global Burger.

Una de las garantías que ofrece el evento es que la ternera es de la empresa Discarlux, especializada en la distribución de carnes rojas de alta calidad desde 2005. El precio de cada hamburguesa asciende a 13 euros, pero 0,50 euros de cada venta se donará a la Asociación Oncológica de Extremadura (Aoex). Para adquirirlas, será necesario comprar un ticket común.

Combinaciones explosivas

Durante esta semana han trascendido los ingredientes que llevan algunas de las 'burgers' que se van a presentar al certamen.

La tapería cacereña 13 de junio asiste con 'La Perla Negra', una hamburguesa de pan negro con carrillera al vino tinto desmenuzada, 180g de tercera Discarlux, crema de patatera suave, salsa Emmy, una mezcla de quesos edam y parmesano, acompañado de polvo de fritos.

Bendito Hogar, de Tiétar, llega con la 'Magurrina Bellotera'. En pan brioche, combina crema suave de ajo domado, carne selecta de vaca premium a la brasa, queso cheddar, mermelada de higo y bacon, salsa de yema de huevo, glaseado con salsa hoisin de higo, soja y lea & perrins, además de torrezno y ralladura de limón.

La almendralejense Trotamundos ha preparado 'La Dama Blanca', "con lo mejor de Extremadura e Italia", afirman en sus redes sociales. En pan de patata, meten carne de vaca al punto perfecto, queso cheddar fundido, guanciale italiano crujiente, tomate caramelizado, salsa de queso de Torta del Casar con barbacoa dulce y un toque fresco de ralladura de lima. Va rematada con pimentón de la Vera y lluvia de guanciale.

Horario y gestión del espacio

A partir de las 19.00 horas de este jueves se pueden comenzar a degustar las creaciones de los restaurantes, en una primera jornada que establecerá un horario de cierre ya para todo el evento, las 01.00 horas. Sin embargo, para el resto de días, el horario de entrada se adelantará hasta las 13.00 horas para que los asistentes puedan aprovechar las 'burgers' como comida del mediodía.

Un jurado profesional será el encargado de elegir el mejor plato del concurso, que ya ha pasado por otras zonas de la región como Almendralejo, Badajoz, Plasencia, Jaraíz de la Vera o Trujillo. Para el evento, se utilizará toda la zona del albero y los baños. También se podrá acceder a las gradas si la meteorología lo permite. La arena estará cubierta por un césped artificial y en el centro se ubicarán las mesas para degustar los productos. A su alrededor estarán los puntos de venta de hamburguesas.