Las nueve paradas de autobús de Cáceres que por fin van a ser accesibles

El Ayuntamiento de Cáceres está trabajando para hacer accesibles nueve paradas de autobús de la ciudad. El concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Pedro Muriel, lo ha informado así en la comisión del ramo celebrada esta mañana.

Los trabajos para convertirlas en lugares accesibles suponen, entre otras actuaciones, despejar el itinerario peatonal de la acera con la colocación de bordillos con una distancia mínima exterior de unos doce metros (largo del bus estándar); la señalización de la presencia de la parada en el pavimento mediante la instalación de una franja de pavimento táctil direccional de 120 centímetros de ancho con el contraste cromático elevado en relación con las áreas de pavimentos adyacentes; y, por último, la instalación de la información en sistema braille.

Mateos junto a un autobús de Cáceres. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

¿Dónde?

Actualmente, se están ejecutando obras en nueve paradas: calle Ana Mariscal (frente al número 5); calle Ana Mariscal con cruce Gonzalo Mingo; Avenida Ruta de la Plata 24; Avenida Ruta de la Plata 44; Avenida Ruta de la Plata 13; Avenida de Cervantes, en el CEIP Cervantes; Pierre de Coubertain con cruce calle Habana; calle de la Trashumancia 1; y Avenida de la Hispanidad frente a pabellón Moctezuma.

Marquesinas

En cuanto a la instalación de marquesinas, se está trabajando para emplazar una en la calle de la Trashumancia, 1, que hasta ahora contaba con una señal vertical. Según explica Muriel, se trata de una medida demandada por los vecinos del barrio de Casa Plata, cuyo objetivo es que los usuarios puedan esperar al transporte urbano en las mejores condiciones, resguardados de lluvia y viento, y cuenten con información de todo el servicio de bus de la ciudad.

La próxima parada que tendrá marquesina será la de calle Arsenio Gallego, frente al número 54, cuyas obras comenzarán próximamente. El montante global de todas las actuaciones es de 32.000 euros.