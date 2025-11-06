Nuestro pasado
¿Qué pasó en Cáceres con los fenómenos paranormales?
Numerosos testigos aseguraban haber visto seres extraños y luces inexplicables en distintas localidades de la provincia
La noche del 4 de septiembre de 1985 se declara un gran incendio en los almacenes de Tambo, en la calle Alfonso IX de Cáceres. De forma paralela en el número 28 de la calle Gabriel y Galán de Arroyo de la Luz aparecen manchas de sangre e incluso se habla de sucesos paranormales. Pero no es la primera vez que ocurren este tipo de sucesos en la región extremeña.
Sucesos paranormales en la región
El avistamiento de OVNIS está presente en muchas partes del mundo y, en su mayoría, no hay una explicación lógica a pesar del avance científico y tecnológico. La ufología se popularizó hace más de cuatro décadas, cuando vecinos de distintas provincias relataban lo ocurrido a los medios de comunicación. En España, se han documentado miles de casos y una de las comunidades con más avistamientos registrados es Extremadura. Los investigadores de este tipo de sucesos afirman que la región extremeña es una zona de especial incidencia, y las hemerotecas dan fe de ello.
Seres extraños
Relatos sobre seres extraños y objetos brillantes no identificados en lugares como Las Hurdes, La Vera y Valencia de Alcántara, fueron detallados por testigos y recogidos en libros de texto. Muchas de esas historias se mediatizaron y pasaron a la posteridad bajo algún título característico, pero nunca se dio una explicación lógica y racional.
Primer caso con testimonios documentados
El primer caso con testimonios documentados se remonta a 1907, en Las Hurdes y es conocido como El Duende de Ladrillar. A finales de febrero, varios vecinos de la localidad de Ladrillar escucharon al anochecer unos gritos extraños que hicieron a todos refugiarse en sus hogares. Vieron una pequeña figura flotando en el aire por las afueras del pueblo, junto a dos luminarias.
Durante tres días apareció, y el suceso quedó registrado en actas oficiales. En el primer congreso de hurdanófilos celebrado en Plasencia, el párroco, Isaac Gutiérrez, narró lo sucedido: "Vestía ropajes ceñidos y oscuros enfundados en un menudo cuerpo, la cabeza era desproporcionada, y las extremidades cortas". Estos testimonios se guardan hoy en el Archivo Episcopal de Cáceres.
- Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
- Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
- Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
- La futura autovía Cáceres-Badajoz será el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa
- Toñi Galán, experta en colchonería en Cáceres: 'Cada vez son más las parejas que eligen comprar las almohadas por separado
- La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie