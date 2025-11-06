Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Precampaña 21D

El regreso a la política de Francisco Alcántara: volverá a presentarse a la alcaldía de Cáceres con la nueva coalición Juntos x Extremadura-Levanta

Alcántara (derecha) en la firma de la nueva coalición regionalista.

Alcántara (derecha) en la firma de la nueva coalición regionalista. / EFE

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La nueva coalición de partidos regionalistas Juntos X Extremadura-Levanta, que concurrirá a los próximos comicios del 21 de diciembre (21D), y que une a tres fuerzas políticas, incluye en la firma de su acuerdo (que se ha rubricado esta mañana en el Hotel Don Manuel) que el ex concejal del Ayuntamiento de Cáceres Francisco Alcántara sea cabeza de lista por esa coalición de cara a las elecciones municipales de 2027.

De izquierda a derecha: Leopoldo Barrantes (Cacereños por Cáceres), Estanislao Martín (Levanta), Raúl González (Juntos x Extremadura) y Francisco Alcántara (Cáceres Viva).

De izquierda a derecha: Leopoldo Barrantes (Cacereños por Cáceres), Estanislao Martín (Levanta), Raúl González (Juntos x Extremadura) y Francisco Alcántara (Cáceres Viva). / EDUARDO VILLANUEVA

Regreso al consistorio

Es decir, que Alcántara volverá a optar a la alcaldía de Cáceres después de hacerlo como líder de Ciudadanos (Cs) en 2019, cuando obtuvo cinco concejales pero la formación no pactó finalmente con PP ni con PSOE, por lo que se dejó gobernar a la lista más votada, que fue la del socialista Luis Salaya.

Apenas unos meses después, Alcántara y la edil Mar Díaz abandonaron Cs y mantuvieron sus actas de concejales como no adscritos. Cs le abrió expediente sancionador por “deslealtad al partido” y la ex edil Raquel Preciados pasó a ocupar la portavocía de la formación naranja en el consistorio.

Posteriormente, Alcántara y Díaz crearon el partido provincialista Cáceres Viva, en el que inicialmente se integró la Plataforma Cacereños por Cáceres, que se desvinculó de la formación en mayo de 2021 (seis meses después de su integración) por “desavenencias con la directiva” (aunque ahora se integra también en la nueva coalición de cara al 21D). Y en noviembre de 2022 Alcántara anunció que ooptaría a la alcaldía cacereña por su partido.

Noticias relacionadas y más

Acuerdo

“Se abre una nueva etapa política en la región y no había habido una gran candidatura regionalista como esta”, ha añadido Alcántara antes de la rúbrica del acuerdo este jueves. “Con una campaña cohesionada y visible esperamos alcanzar ese 5 por ciento que nos abra las puertas de la Asamblea de Extremadura para reiterar la autoridad inédita del regionalismo”.

TEMAS

