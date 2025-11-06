Retrasos, hallazgos arqueológicos y malestar vecinal: la compleja obra del colector bajo la Ronda del Puente de San Francisco de Cáceres

La renovación de la red de saneamiento bajo la Ronda del Puente de San Francisco, una de las arterias principales de Cáceres, debía poner fin a los reventones constantes del colector y reforzar la capacidad hidráulica de la zona. Sin embargo, la actuación —promovida por el ayuntamiento— acumula retrasos, sobrecostes y contratiempos técnicos que mantienen en vilo a vecinos y comerciantes.

El alcalde Rafa Mateos explicó que el proyecto consiste en bajar nuevos conectores de 1,80 metros de diámetro, capaces de aumentar la evacuación de aguas residuales y pluviales. Pero incluso con esas mejoras, reconoció que “ni con un colector de ese tipo hubiésemos sido capaces de recoger la cantidad de agua que ha caído durante esa media hora”, en referencia a la tormenta que descargó 18 litros por metro cuadrado sobre la ciudad.

La falta de una infraestructura adecuada no solo provoca averías frecuentes y riesgos de inundaciones, sino que afecta al entorno urbano y al medio ambiente. Los expertos municipales advierten que los vertidos no controlados durante los episodios de lluvias intensas pueden contaminar el suelo y las aguas subterráneas, además de dañar pavimentos y estructuras cercanas.

A largo plazo, el deterioro del sistema sin una renovación efectiva supondría mayores costes de mantenimiento y posibles sanciones ambientales, lo que refuerza la urgencia de la intervención.

Sobrecostes y reajustes técnicos

Los retrasos no solo se miden en tiempo. La aparición de un cable de fibra óptica no registrado obligó a rediseñar parte del trazado, elevando el coste de la obra. Además, los trabajos arqueológicos —activados tras detectar restos en la excavación— han requerido la intervención de la Consejería de Cultura de Extremadura, que realiza estudios y catalogación del material hallado antes de permitir continuar la obra.

El entorno del Puente de San Francisco concentra hospitales, juzgados, centros culturales y colegios. Por ello, la ejecución se ha dividido en tramos para mantener la movilidad. Aun así, los desvíos, el ruido de la maquinaria y la reducción del espacio peatonal han generado malestar entre los residentes y los negocios cercanos.

Gráfico sobre las obras. / El Periódico Extremadura

Desde el consistorio se han reforzado las señalizaciones y los pasos provisionales, y se mantiene un canal de comunicación abierto con las asociaciones vecinales para informar de las fases y cortes previstos. “Estamos pidiendo que esos estudios se agilicen lo máximo posible”, subrayó el alcalde, consciente del descontento ciudadano.

Para reducir el impacto en el tráfico, se han habilitado rutas alternativas, así como señalización específica para el transporte público y servicios de emergencia. El Ayuntamiento insiste en que las obras se programan por fases precisamente para garantizar la accesibilidad a los principales servicios de la zona.

Los protocolos para excavaciones en áreas sensibles, como esta, establecen la paralización inmediata de las obras ante cualquier indicio arqueológico. Los técnicos de Cultura deben documentar, datar y conservar los hallazgos antes de autorizar la reanudación. Este proceso, aunque ralentiza la ejecución, permite proteger el patrimonio histórico oculto bajo el subsuelo de una ciudad con siglos de historia.

Impacto ambiental y seguimiento

El proyecto incluye evaluaciones de impacto ambiental para controlar emisiones, ruidos y gestión de residuos. Los materiales retirados son trasladados a plantas de tratamiento autorizadas, y se aplican barreras de protección temporal para minimizar el arrastre de lodos durante lluvias.

En el futuro, la mejora del colector reducirá riesgos de contaminación y de colapso hidráulico, contribuyendo a un entorno más sostenible.

El Ayuntamiento actualiza la información de la obra a través de su web oficial y las redes sociales municipales, aunque los vecinos reclaman mayor claridad sobre los plazos reales. No se ha fijado todavía una fecha definitiva de finalización, pero los responsables confían en retomar el ritmo una vez concluyan las actuaciones arqueológicas.

Casos similares se han dado en Toledo o Salamanca, donde proyectos de saneamiento en cascos históricos también encontraron restos arqueológicos. En ambos casos, los ayuntamientos aplicaron planes de coordinación patrimonial y crearon comisiones mixtas de seguimiento para compatibilizar obra y conservación, un modelo que Cáceres

La intervención del colector del Puente de San Francisco simboliza los retos de modernizar infraestructuras esenciales en ciudades históricas: equilibrar la protección patrimonial, la seguridad ambiental y las necesidades cotidianas de movilidad.

Aunque las molestias son evidentes, la meta final sigue siendo una red de saneamiento más eficiente y resistente a fenómenos meteorológicos extremos, que permita a Cáceres afrontar el futuro con garantías.