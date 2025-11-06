Agenda cultural
Teresa Téllez, la librera de Nuevo Cáceres: "Apoyo a los escritores extremeños, en nuestra región hay mucho talento todavía por descubrir"
'Entre páginas de libros' se ha convertido en un punto de encuentro para lectores de todas las edades, con talleres, cuentacuentos y presentaciones que fomentan la lectura
Hace tres años, Teresa Téllez hizo realidad su sueño, abrir una librería en Nuevo Cáceres. "Soñaba con ello desde pequeña. Estudié Educación Social, algo que no tiene mucho que ver con el mundo de los libros, pero en mi casa la lectura siempre ha sido algo fundamental. Mi padre tiene muchísimos libros y le apasiona leer, creo que ahí nació todo".
Buena acogida
"La acogida de 'Entre páginas de libros' ha sido muy buena desde el principio. Estoy muy feliz porque la gente se ha involucrado conmigo desde el primer momento. Muchos niños pasan por la puerta y entran solo para saludarme, y eso, para mí, es lo más bonito. Suelen venir más personas en septiembre o ahora, en época navideña".
¿Papel o libro electrónico?
En relación con la lectura, Téllez ha destacado que se sigue leyendo mucho, y que cuenta con público de todas las edades. "Se venden muchos post-its para leer, la gente me dice que, aunque tenga libro electrónico, sigue prefiriendo el papel. Les encanta poder tocarlo y olerlo. Para los que amamos leer, el papel es algo indispensable".
Diversos talleres
Por otro lado, ella quería que las personas se sintieran como en casa, no deseaba que fuera solo una librería. Por eso ha creado diversos talleres dirigidos tanto a niños como a adultos. "Cada viernes nos reunimos en la librería para celebrar nuestro club de lectura. Nos juntamos durante una hora para comentar el libro que estamos leyendo, y la verdad es que está genial, es un ratito del que no podemos prescindir. Cuantos más seamos, mejor, porque es importante seguir apostando por el fomento de la lectura".
Cuentacuentos para niños
"Creo que la lectura atraviesa un momento muy bueno, la gente está volviendo a disfrutar de lo de antes. También me gustaría retomar 'El Café Literario', otro taller en el que preparo café, pasteles y hablamos de libros en general. Para los niños organizo cuentacuentos, porque es fundamental tenerlos siempre presentes, especialmente aquí, en Nuevo Cáceres".
"Además, organizo presentaciones de escritores, por aquí han pasado autores como Eugenio Fuentes, Luis Roso o Pilar López. Apoyo firmemente a los escritores extremeños, porque creo que en nuestra región hay mucho talento todavía por descubrir. La cultura es fundamental, siempre hablamos de lo que vemos fuera, pero pocas veces damos voz a lo nuestro, a nuestra tierra".
- Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
- Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
- Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
- La futura autovía Cáceres-Badajoz será el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa
- La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados
- Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie
- El trofeo no es mío, es de mis clientes': Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres
- Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria