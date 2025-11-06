Teresa Téllez, la librera de Nuevo Cáceres: "Apoyo a los escritores extremeños, en nuestra región hay mucho talento todavía por descubrir"

Hace tres años, Teresa Téllez hizo realidad su sueño, abrir una librería en Nuevo Cáceres. "Soñaba con ello desde pequeña. Estudié Educación Social, algo que no tiene mucho que ver con el mundo de los libros, pero en mi casa la lectura siempre ha sido algo fundamental. Mi padre tiene muchísimos libros y le apasiona leer, creo que ahí nació todo".

Buena acogida

"La acogida de 'Entre páginas de libros' ha sido muy buena desde el principio. Estoy muy feliz porque la gente se ha involucrado conmigo desde el primer momento. Muchos niños pasan por la puerta y entran solo para saludarme, y eso, para mí, es lo más bonito. Suelen venir más personas en septiembre o ahora, en época navideña".

¿Papel o libro electrónico?

En relación con la lectura, Téllez ha destacado que se sigue leyendo mucho, y que cuenta con público de todas las edades. "Se venden muchos post-its para leer, la gente me dice que, aunque tenga libro electrónico, sigue prefiriendo el papel. Les encanta poder tocarlo y olerlo. Para los que amamos leer, el papel es algo indispensable".

Libro electrónico y en papel. / Cedida

Diversos talleres

Por otro lado, ella quería que las personas se sintieran como en casa, no deseaba que fuera solo una librería. Por eso ha creado diversos talleres dirigidos tanto a niños como a adultos. "Cada viernes nos reunimos en la librería para celebrar nuestro club de lectura. Nos juntamos durante una hora para comentar el libro que estamos leyendo, y la verdad es que está genial, es un ratito del que no podemos prescindir. Cuantos más seamos, mejor, porque es importante seguir apostando por el fomento de la lectura".

Taller realizado el día del libro en la librería. / Cedida

Cuentacuentos para niños

"Creo que la lectura atraviesa un momento muy bueno, la gente está volviendo a disfrutar de lo de antes. También me gustaría retomar 'El Café Literario', otro taller en el que preparo café, pasteles y hablamos de libros en general. Para los niños organizo cuentacuentos, porque es fundamental tenerlos siempre presentes, especialmente aquí, en Nuevo Cáceres".

Cuentacuentos para niños y niñas, un taller realizado el año pasado. / Cedida

"Además, organizo presentaciones de escritores, por aquí han pasado autores como Eugenio Fuentes, Luis Roso o Pilar López. Apoyo firmemente a los escritores extremeños, porque creo que en nuestra región hay mucho talento todavía por descubrir. La cultura es fundamental, siempre hablamos de lo que vemos fuera, pero pocas veces damos voz a lo nuestro, a nuestra tierra".