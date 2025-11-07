Un cacereño en un juicio histórico

Francisco Javier Montero Juanes, Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha pasado a ocupar el foco mediático nacional al ser uno de los magistrados que configuran el juicio histórico al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que podría acarrear prisión y su inhabilitación.

Filtración

Montero Juanes es uno de los nombres propios en la causa de García Ortiz, en la que se dilucida si filtró la información reservada sobre el investigado por fraude fiscal Alberto González Amador. García Ortiz se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel por revelación de secretos en un proceso judicial que no puede eludir su vinculación política.

Siete magistrados de la sala penal del Supremo conforman el tribunal que decidirá el futuro de García Ortiz. Y Montero Juanes ejerce como segundo fiscal en sala en las sesiones, que se celebran en el Supremo hasta el próximo 13 de noviembre, ya que fue él quien llevó la causa cuando se inició en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Aparte del tribunal y la fiscalía, a García Ortiz no le defiende ningún despacho de abogados privado sino que ha encargado esta labor a la Abogacía del Estado.

APIF

La designación de Montero Juanes no ha estado exenta de polémica ya que, el pasado mes de octubre, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presentó una queja formal ante la Inspección Fiscal por la designación del Fiscal Superior de Extremadura, ya que «no respeta las normas estatutarias ni el principio de transparencia en la actuación del Ministerio Fiscal».

Montero Juanes nació en Cáceres en 1958 y es Licenciado en Derecho desde 1980 por la Universidad de Salamanca. Ha estado destinado en Badajoz, Coria y desde 1984 en Cáceres. Nombrado Teniente Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en 1998, cargo que desempeñaba hasta mayo de 2021 en que he accedido al cargo de Fiscal Superior de Extremadura.