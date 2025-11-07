Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáceres refuerza su compromiso social: ayudas de vivienda para quienes más lo necesitan

El programa está dotado con 50.000 euros y ofrece apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar y familias en situación de vulnerabilidad

Distrito cacereño de El Junquillo, donde se contruirán nuevas viviendas protegidas, en Cáceres.

Distrito cacereño de El Junquillo, donde se contruirán nuevas viviendas protegidas, en Cáceres. / CARLOS GIL

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto la convocatoria de ayudas de vivienda 2025-2026, un programa dotado con 50.000 euros que busca garantizar un hogar digno a mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar y familias en riesgo de exclusión social. Las subvenciones, gestionadas a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), ofrecen una solución habitacional inmediata y temporal a quienes más lo necesitan.

BOP

El Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres ha publicado las bases reguladoras del programa municipal de ayudas habitacionales 2025-2026, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras en situación de especial vulnerabilidad. La convocatoria forma parte del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y tiene como objetivo ofrecer una respuesta rápida y digna a quienes atraviesan una emergencia habitacional o un proceso de desahucio.

Dinero

Las ayudas, que podrán alcanzar hasta 600 euros mensuales para el alquiler y 200 euros adicionales para suministros básicos, cubrirán gastos de electricidad, agua, gas o telecomunicaciones de las personas beneficiarias. Se trata de una medida temporal que busca facilitar la estabilidad residencial y la inclusión social de quienes carecen de vivienda habitual o afrontan situaciones económicas límite.

Encarna Solís, concejala del Imas de Cáceres.

Encarna Solís, concejala del Imas de Cáceres. / Carlos Gil / CARLOS GIL

Desde el Ayuntamiento de Cáceres se subraya que el programa pretende “garantizar el acceso a una vivienda segura y adecuada como base de la dignidad personal”, reforzando el compromiso municipal con la igualdad, la protección social y la lucha contra la exclusión.

Requisitos

Podrán acceder a las ayudas las personas empadronadas en Cáceres que se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en las bases: mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar, familias en proceso de desahucio o en situación de vulnerabilidad social y económica. Las solicitudes se tramitarán a través del Servicio Social de Atención Básica del Ayuntamiento, que evaluará cada caso y acreditará la necesidad habitacional.

Presentación

El plazo de presentación estará abierto hasta el 30 de junio de 2026, o hasta que se agote el crédito disponible, con una dotación total de 50.000 euros para esta convocatoria. Las solicitudes podrán realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal (https://sede.caceres.es) o de manera presencial en el Instituto Municipal de Asuntos Sociales.

Noticias relacionadas y más

Con esta medida, el Ayuntamiento de Cáceres reafirma su compromiso con una ciudad más inclusiva y solidaria, en la que nadie quede atrás por falta de recursos o vivienda.

