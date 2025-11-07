Convocatoria abierta
Cáceres refuerza su compromiso social: ayudas de vivienda para quienes más lo necesitan
El programa está dotado con 50.000 euros y ofrece apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar y familias en situación de vulnerabilidad
El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto la convocatoria de ayudas de vivienda 2025-2026, un programa dotado con 50.000 euros que busca garantizar un hogar digno a mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar y familias en riesgo de exclusión social. Las subvenciones, gestionadas a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), ofrecen una solución habitacional inmediata y temporal a quienes más lo necesitan.
BOP
El Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres ha publicado las bases reguladoras del programa municipal de ayudas habitacionales 2025-2026, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras en situación de especial vulnerabilidad. La convocatoria forma parte del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y tiene como objetivo ofrecer una respuesta rápida y digna a quienes atraviesan una emergencia habitacional o un proceso de desahucio.
Dinero
Las ayudas, que podrán alcanzar hasta 600 euros mensuales para el alquiler y 200 euros adicionales para suministros básicos, cubrirán gastos de electricidad, agua, gas o telecomunicaciones de las personas beneficiarias. Se trata de una medida temporal que busca facilitar la estabilidad residencial y la inclusión social de quienes carecen de vivienda habitual o afrontan situaciones económicas límite.
Desde el Ayuntamiento de Cáceres se subraya que el programa pretende “garantizar el acceso a una vivienda segura y adecuada como base de la dignidad personal”, reforzando el compromiso municipal con la igualdad, la protección social y la lucha contra la exclusión.
Requisitos
Podrán acceder a las ayudas las personas empadronadas en Cáceres que se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en las bases: mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar, familias en proceso de desahucio o en situación de vulnerabilidad social y económica. Las solicitudes se tramitarán a través del Servicio Social de Atención Básica del Ayuntamiento, que evaluará cada caso y acreditará la necesidad habitacional.
Presentación
El plazo de presentación estará abierto hasta el 30 de junio de 2026, o hasta que se agote el crédito disponible, con una dotación total de 50.000 euros para esta convocatoria. Las solicitudes podrán realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal (https://sede.caceres.es) o de manera presencial en el Instituto Municipal de Asuntos Sociales.
Con esta medida, el Ayuntamiento de Cáceres reafirma su compromiso con una ciudad más inclusiva y solidaria, en la que nadie quede atrás por falta de recursos o vivienda.
