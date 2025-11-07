Qué hacer en Cáceres un viernes: escapa de la rutina y disfruta

Numerosas propuestas, con entrada libre, este fin de semana en la ciudad.

Taller de ajedrez en la Biblioteca Pública

Este viernes 7 de noviembre, la Biblioteca Pública de Cáceres 'A. Rodríguez-Moñino/M. Brey', en colaboración con Ágora Ajedrez, organiza un Taller de Ajedrez de iniciación y perfeccionamiento. La actividad se desarrollará en la sala multiusos 'Vicente Paredes Guillén' desde las 17.30 hasta las 20.00 horas.

El taller, dirigido a personas mayores de 6 años, consta de cuatro sesiones con dos grupos por sesión, uno de iniciación y otro de perfeccionamiento. Cada sesión es independiente y se puede asistir a tantas como se desee. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Cartel oficial del 'Taller de Ajedrez' que se realizará este jueves en la Biblioteca Pública de Cáceres. / Cedida

'El Jardín' abre sus puertas en la ciudad

Este viernes, el espacio SAAL de Cáceres acoge de 20.00 a 22.00 horas 'El Jardín', un espacio creativo pensado para que los artistas puedan expresarse libremente. Sin talleres ni clases, los participantes podrán experimentar con nuevas técnicas y lenguajes artísticos, conectar con otros creadores y disfrutar de un ambiente relajado y estimulante. Al final de la sesión se realiza una conversación abierta para compartir las experiencias vividas durante el encuentro. La entrada es libre y abierta a todos los interesados.

Cartel oficial del evento en el Espacio Saal. / Cedida

Presentación del 'Proyecto RECREA' en la Biblioteca Pública

El próximo 7 de noviembre a las 19.00 horas, Marcelino Cardalliaguet, delegado de SEO BirdLife en Extremadura, presentará en la Biblioteca Pública de Cáceres el 'Proyecto RECREA: Renaturalización, Conectividad, Recuperación y Adaptación de la Ribera del Marco', una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Cáceres y SEO BirdLife.

El proyecto busca revitalizar la Ribera del Marco, recuperando su valor ambiental, social y cultural mediante acciones de renaturalización, restauración ecológica y adaptación al cambio climático. Entre sus objetivos destacan la recuperación del ecosistema fluvial, la mejora de la biodiversidad, la creación de zonas verdes conectadas y la recuperación de senderos y espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía.