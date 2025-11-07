Agenda cultural
Qué hacer en Cáceres un viernes: escapa de la rutina y disfruta
De mover fichas en la Biblioteca Pública a crear sin normas en 'El Jardín' o descubrir cómo renace la Ribera del Marco, tres propuestas para saborear la cultura cacereña
Numerosas propuestas, con entrada libre, este fin de semana en la ciudad.
Taller de ajedrez en la Biblioteca Pública
Este viernes 7 de noviembre, la Biblioteca Pública de Cáceres 'A. Rodríguez-Moñino/M. Brey', en colaboración con Ágora Ajedrez, organiza un Taller de Ajedrez de iniciación y perfeccionamiento. La actividad se desarrollará en la sala multiusos 'Vicente Paredes Guillén' desde las 17.30 hasta las 20.00 horas.
El taller, dirigido a personas mayores de 6 años, consta de cuatro sesiones con dos grupos por sesión, uno de iniciación y otro de perfeccionamiento. Cada sesión es independiente y se puede asistir a tantas como se desee. La entrada es libre hasta completar el aforo.
'El Jardín' abre sus puertas en la ciudad
Este viernes, el espacio SAAL de Cáceres acoge de 20.00 a 22.00 horas 'El Jardín', un espacio creativo pensado para que los artistas puedan expresarse libremente. Sin talleres ni clases, los participantes podrán experimentar con nuevas técnicas y lenguajes artísticos, conectar con otros creadores y disfrutar de un ambiente relajado y estimulante. Al final de la sesión se realiza una conversación abierta para compartir las experiencias vividas durante el encuentro. La entrada es libre y abierta a todos los interesados.
Presentación del 'Proyecto RECREA' en la Biblioteca Pública
El próximo 7 de noviembre a las 19.00 horas, Marcelino Cardalliaguet, delegado de SEO BirdLife en Extremadura, presentará en la Biblioteca Pública de Cáceres el 'Proyecto RECREA: Renaturalización, Conectividad, Recuperación y Adaptación de la Ribera del Marco', una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Cáceres y SEO BirdLife.
El proyecto busca revitalizar la Ribera del Marco, recuperando su valor ambiental, social y cultural mediante acciones de renaturalización, restauración ecológica y adaptación al cambio climático. Entre sus objetivos destacan la recuperación del ecosistema fluvial, la mejora de la biodiversidad, la creación de zonas verdes conectadas y la recuperación de senderos y espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía.
