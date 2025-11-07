Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres: "San Pedro de Alcántara: lo suficiente para vivir"

En la plaza de Santa María, entre la piedra dorada y el silencio del casco antiguo, el cielo, al caer la tarde, incendia las fachadas. Allí, una figura observa a Cáceres con serenidad; el último sol tiñe su hábito de un resplandor cobrizo. Es San Pedro de Alcántara, nacido como Juan de Garabito y Vilela de Sanabria en 1499, en la raya extremeña. Su presencia tiene la calma de quien comprende; su gesto parece tender la mano al caminante, invitarlo a detenerse y escuchar el tiempo.

La vida de Pedro de Alcántara fue un ejercicio de medida. Fundó conventos pequeños, caminó descalzo, escribió con claridad. En su pobreza había una geometría: la del orden interior, la de quien separa lo accesorio de lo esencial. Su austeridad fue un modo de gobierno personal, una manera de afirmar que la verdadera abundancia consiste en tener lo necesario y hacerlo durar.

A unos treinta kilómetros de la ciudad, en Pedroso de Acim, se levanta El Palancar, el monasterio más pequeño del mundo. Allí todo parece caber en un suspiro. Las celdas mínimas, el refectorio silencioso, la piedra desnuda… Cada rincón enseña la proporción de las cosas. El espacio se hace más grande cuando se habita con sentido.

Cáceres comparte esa lección cuando cuida su ritmo, cuando defiende su belleza sin convertirla en ornamento vacío. La ciudad que Pedro podría reconocer es la que respeta la pausa, la que equilibra historia y presente sin prisa ni estrépito. Su mensaje se asoma a nuestros días con una claridad nueva: vivir con mesura es otra forma de modernidad.

En su escultura hay algo más que recuerdo. Su gesto sereno parece acompañar a quienes cruzan la plaza; su mirada, clavada en la piedra, sugiere una invitación a la calma. Allí, donde el aire recoge ecos antiguos y el tiempo parece detenerse, la ciudad y el santo dialogan todavía sobre lo que perdura.

Quizá esa sea su enseñanza última: la paz crece en el equilibrio y en la medida, en la armonía entre lo que se desea y lo que se alcanza. San Pedro de Alcántara lo supo hace quinientos años; nosotros intentamos aprenderlo ahora, entre el ruido y la prisa de un mundo que todavía busca su centro.