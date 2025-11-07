Desaire de Somos Cáceres a la coalición regionalista de cara al 21D: no concurrirán a las elecciones y piden el voto en blanco

Nuevo desaire de la formación provincialista Somos Cáceres a las fuerzas regionalistas y provinciales que se han coaligado para las Elecciones autonómicas anticipadas.

21D

El partido Somos Cáceres ha anunciado que no participará en las Elecciones Autonómicas del 21 de diciembre (21D), ya que no se ha integrado en la coalición regionalista de Juntos x Extremadura-Levanta, y piden el voto en blanco por “el abandono económico administrativo y social que sufre la provincia cacereña por parte del Gobierno central y regional”.

Desde el partido provincialista manifiestan que el adelanto electoral “nos pilla en pleno proceso de consolidación de nuestra formación”. Un “proyecto serio, municipalista y totalmente centrado en la provincia de Cáceres”.

Así, señalan que, “aunque los comités locales de nuestro partido van aumentando a buen ritmo, presentarnos ahora, sin los recursos ni la estructura necesaria para defender con fuerza la voz de los cacereños, sería una falta de respeto hacia los ciudadanos a los que queremos servir”.

Por lo que siguen centrados en su principal objetivo: la implantación en “todos los municipios de la provincia de Cáceres de cara a las próximas elecciones de 2027, cuando sí que tendremos una fuerte presencia municipal”.

Algo que consideran “imprescindible para abordar con éxito unas elecciones a la Asamblea de Extremadura”. Para Raquel Iglesias, presidenta de Somos Cáceres, la decisión responde a una cuestíon de “coherencia y responsabilidad”.

Igualmente, ha agradecido a los “diferentes partidos regionalistas sus invitaciones para formar parte de diferentes coaliciones”, pero asegura que “no compartimos con ellos su principal objetivo, que es el de llegar a la Asamblea de la manera que sea”.

El 'peor escenario'

Iglesias considera que defender Cáceres dentro de un bloque regionalista “es el peor escenario, donde quedarían diluídos nuestros argumentos”. Además, Somos Cáceres acusa al actual sistema autonómico de “seguir fomentando las desigualdes entre las dos provincias extremeñas”.

Considera que “Cáceres es una provincia subordinada políticamente, lo que provoca “grandes desequilibrios” con la provincia pacense. Y que “la propia estructura institucional lo permite y lo ampara”.

Y por ello, “llamamos a la ciudadanía a votar en blanco como una forma de expresar su descontento con el modelo actual y de reivindicar el respeto y la igualdad que Cáceres merece”.

“Pedimos a los cacereños que vayan a a votar y depositen una papeleta en blanco como una forma de dejar constancia de que Cáceres no se calla, pero tampoco se presta al juego de siempre. Cáceres en blanco, pero no en silencio”, concluye la presidenta del partido provincialista.