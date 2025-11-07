Detenida una joven de 21 años en Perales del Puerto con más de 100 dosis de cocaína y hachís

La Guardia Civil ha detenido en Perales del Puerto a una mujer de 21 años acusada de un delito de tráfico de drogas, tras ser interceptada en un control con 116 dosis de cocaína y más de 20 gramos de polen de hachís. La intervención se produjo durante un dispositivo de seguridad ciudadana en una vía próxima a la localidad, en el que participaron agentes de los puestos de Hoyos y Moraleja.

Según ha informado el instituto armado, la actuación se enmarcaba en un punto de verificación de vehículos destinado a prevenir delitos y detectar sustancias u objetos prohibidos. Durante la inspección, los agentes dieron el alto a un coche con dos ocupantes. La mujer que viajaba como copiloto mostró una actitud de nerviosismo, lo que llevó a los efectivos a realizar una comprobación más exhaustiva.

La droga, oculta entre la ropa

Entre las pertenencias de la joven, los agentes hallaron una bolsa plástica con una sustancia blanca en forma de roca y polvo, además de otro envoltorio con una sustancia compacta de color marrón. Las pruebas de narcotest confirmaron que se trataba de cocaína y polen de hachís.

Tras el pesaje, se contabilizaron 116 dosis de cocaína y más de 20 gramos de hachís, cantidad que apuntaba a su presunta venta y distribución. La mujer fue detenida en el acto y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Coria (Cáceres), junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil.

Con esta operación, el cuerpo reafirma su labor preventiva en la lucha contra el tráfico de drogas en las carreteras de la provincia de Cáceres, especialmente en zonas rurales donde se intensifican los controles de seguridad ciudadana.