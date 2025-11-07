Dorsales agotados para la décima edición de la Intramuros 2025, la mítica carrera que se disputa esta noche

La décima edición de la carrera Intramuros Urban Trail Night que transcurre hoy por el casco histórico de Cáceres a partir de las nueve de la noche tiene ya los dorsales agotados. La prueba está organizada por El Periódico Extremadura, con el patrocinio de Ibercaja, la colaboración de Ayuntamiento de Cáceres, Cáceres Capital Europea de la Cultura, Mercedes Benz Automoción del Oeste, Canal de Isabel II, y cuenta con la dirección técnica de Pebetero.

Cartel de la Urban Trail Night / EL PERIÓDICO

Medio millar de deportistas esperan con ilusión el comienzo de la Intramuros Urban Trail que recorre las calles del casco histórico cacereño en una de las pruebas más vistosas del calendario deportivo. La Intramuros, que cumple una década, está considerada como una auténtica ‘rompepiernas’ y es de una gran exigencia física, a lo que hay que añadir las condiciones climatológicas. En total son 4,8 kilómetros que deben realizarse en una hora.

Carlos Gil

Es una prueba para atletas federados y no federados y cuenta con distinta categorías en función de la edad: general (masculina y femenina), joven promesa, senior y veterano. Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán premios; trofeos para los de la categoría general y medallas para las de joven promesa, senior y veterano.

La cita en es una perfecta combinación de deporte y cultura, además de poner en valor los puntos más representativos de una ciudad Patrimonio de la Humanidad.