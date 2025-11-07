Organizada por El Periódico Extremadura
Dorsales agotados para la décima edición de la Intramuros 2025, la mítica carrera que se disputa esta noche
Medio millar de atletas han confirmado su participación en la prueba, que se desarrolla en un espacio Patrimonio de la Humanidad
La décima edición de la carrera Intramuros Urban Trail Night que transcurre hoy por el casco histórico de Cáceres a partir de las nueve de la noche tiene ya los dorsales agotados. La prueba está organizada por El Periódico Extremadura, con el patrocinio de Ibercaja, la colaboración de Ayuntamiento de Cáceres, Cáceres Capital Europea de la Cultura, Mercedes Benz Automoción del Oeste, Canal de Isabel II, y cuenta con la dirección técnica de Pebetero.
Medio millar de deportistas esperan con ilusión el comienzo de la Intramuros Urban Trail que recorre las calles del casco histórico cacereño en una de las pruebas más vistosas del calendario deportivo. La Intramuros, que cumple una década, está considerada como una auténtica ‘rompepiernas’ y es de una gran exigencia física, a lo que hay que añadir las condiciones climatológicas. En total son 4,8 kilómetros que deben realizarse en una hora.
Es una prueba para atletas federados y no federados y cuenta con distinta categorías en función de la edad: general (masculina y femenina), joven promesa, senior y veterano. Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán premios; trofeos para los de la categoría general y medallas para las de joven promesa, senior y veterano.
La cita en es una perfecta combinación de deporte y cultura, además de poner en valor los puntos más representativos de una ciudad Patrimonio de la Humanidad.
