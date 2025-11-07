Más espectáculos, juego de luces y sonido sobre el patrimonio y un escenario en la plaza Mayor de Cáceres para conciertos: el Mercado Medieval de las Tres Culturas regresa con cambios

El casco histórico de Cáceres regresará a su pasado medieval, del 13 al 16 de noviembre, con el XXV Mercado de las Tres Culturas, uno de los eventos referentes (y masivo) del ocio de la región extremeña, que ha llegado a congregar a más de 150.000 personas durante sus cuatro jornadas en ediciones anteriores y que desplegará por la parte antigua los puestos de 200 artesanos.

Novedades

La edición de este año incorpora espectáculos nocturnos de luz y sonido sobre la Torre de Bujaco, así como conciertos de gran formato en la plaza Mayor, con agrupaciones musicales integradas por, al menos, cinco componentes, tal y como se solicitaba en el pliego del servicio de organización del mercado.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha subrayado que esta edición “apuesta por una programación más atractiva, innovadora y con mayor proyección turística, reforzando así el papel del mercado como uno de los eventos culturales y patrimoniales con mayor capacidad para atraer visitantes a la ciudad”.

90.000 € de canon

El incremento de calidad del evento ha sido el principal objetivo de la licitación del servicio de organización del mercado. Este procedimiento ha sido modificado para dejar en un segundo plano la cuantía económica del canon ofertado por las empresas. Ese canon anual asciende a 90.000 euros a beneficio del Ayuntamiento de Cáceres.

"No se trata de quién ofrece más dinero, sino de quién garantiza un mercado mejor diseñado, mejor programado y más enriquecedor para la ciudadanía y para quienes nos visitan”, según Orgaz.

La cuantía económica, que anteriormente suponía hasta 49 puntos en el proceso de adjudicación, se rebaja a 30 y se incrementa el peso de aspectos como la programación cultural, la creación y dinamización de redes sociales del evento, la promoción en medios de ámbito regional y nacional, y la inclusión de actividades gastronómicas, talleres y espectáculos novedosos.

Presentación hoy del Mercado Medieval. / EP

La empresa adjudicataria ha sido Solo Artesanos, que organizará un mercado con 200 puestos de artesanía y gastronomía, además de espacios infantiles, zonas de exhibición y el tradicional campamento histórico de las tres culturas.

Y habrá pasacalles musicales, danza, malabares, cetrería y talleres demostrativos, desde caligrafía árabe a vidrio soplado.