De exfutbolista del Real Madrid a salir en ‘Los hombres de Paco’ y cantante de éxito: "La vida te lleva por caminos que no esperas y termina decidiendo por ti"

Cuando a Álvaro Benito le dieron la oportunidad de elegir entre Real Madrid y Barcelona, no dudó ni un segundo en escoger al equipo de la capital. Entonces apenas era un adolescente al que le estaban saliendo las cosas bien jugando a fútbol en el Real Ávila. Tenía apenas 15 años cuando llegó al Santiago Bernabéu y, aunque le costó adaptarse, con el tiempo fue dando la razón a aquellos que habían confiado en él.

Iba dando pasos agigantados en la cantera y había logrado ser indiscutible en las categorías inferiores de la Selección Española, y cuando apenas acababa de cumplir la mayoría de edad ya estaba jugando con gente que le sacaba hasta dos años. Entonces tenía un ilustre compañero: Raúl González. Pero sus carreras corrieron suertes distintas.

Todo marchaba bien

A Álvaro le iba todo sobre ruedas. Pese a que en algunos tramos de las temporadas no estaba contando demasiado para el entrenador, no se rendía y obtenía titularidades merecidas por sus grandes entrenamientos. Y le llegó uno de los momentos más importantes de su carrera, que luego sería fatal para él. Le convocó el combinado nacional. Entró en la segunda parte, y en una arrancada notó como algo en su rodilla hacía ‘crak’. Se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco. Operación y siete meses de baja.

Para su desgracia, esa cirugía sirvió para saber qué no hacer jamás en una intervención de estas características. Todo fue un desastre, y se desencadenaron hasta nueve intervenciones en cinco años. Álvaro lo intentó por todos los medios, pero cuando por fin entró en dinámica de un equipo de Primera División como el Getafe, tuvo una lesión muscular. Ese contratiempo, quizá el más leve de todos los que había tenido, fue el que le hizo abandonar el fútbol.

Reinvento

Pero la vida es un continuo reinvento, y su historia es el mejor ejemplo. Se unió a sus dos amigos para formar el grupo Pignoise. Pasaron años duros porque nadie les abría las puertas. Tuvieron que crear su propia discográfica para que sus creaciones vieran la luz. En cinco años, no habían logrado nada. Pero cuando les contrataron para un concierto como teloneros, les cambió la vida. Les ofrecieron poner el tono musical a la serie ‘Los hombres de Paco’. Todo volvía a funcionar bien para Álvaro.

Y en ese momento le llegó la oportunidad de entrenar. Le llamaron de la cantera del Real Madrid y vio la posibilidad de llegar lejos también en ese mundo. Abandonó la música para dedicarle todo el tiempo de nuevo al fútbol. Hasta el nuevo varapalo en el que le despidieron. Pero regresó a la música y comenzó a llenar recintos de conciertos. Ahora, lo compagina con los partidos que comenta en Movistar Plus.

En Cáceres

Es la historia de Álvaro Benito, el conferenciante del continuo reinvento que estuvo ayer en el III Foro de Comercio celebrado en el hotel Barceló V Centenario de Cáceres: «He tomado decisiones que han marcado el resto de mi vida sin estar preparado para ello. Pero luego es la propia vida la que te lleva por caminos que no te esperas y termina decidiendo por ti».