La Iglesia de Coria-Cáceres aumenta ingresos y duplica su ayuda social: 10,26 millones de euros gestionados y 7.000 asistencias

La Diócesis de Coria-Cáceres ha gestionado durante el año 2024 un total de 10,26 millones de euros, de los que 2,9 millones (28,4%) proceden de las aportaciones directas de los fieles. El resto de los ingresos se reparten entre asignaciones tributarias (2,7 millones), rentas patrimoniales (2 millones) y ventas extraordinarias de inmuebles, como el edificio de la calle Clavellinas, que sumaron 1,49 millones de euros.

En cuanto a los gastos, el informe refleja 3,4 millones en gastos extraordinarios, 1,4 millones destinados al clero, más de 2 millones al personal seglar y 2,4 millones para conservación y mantenimiento del patrimonio eclesiástico.

La actividad asistencial también tiene un peso relevante: 6.922 personas fueron atendidas en 103 centros gracias a la colaboración de 719 voluntarios de Cáritas Diocesana.

Actividad pastoral y educativa

La memoria recoge que en las 160 parroquias y 7 monasterios se celebraron 858 bautizos, 801 confirmaciones, 1.111 primeras comuniones y 193 matrimonios, una cifra inferior a la de años anteriores. La diócesis cuenta con 109 sacerdotes, 622 catequistas, 134 religiosos, 60 monjas de clausura, 10 diáconos permanentes y 13 seminaristas.

En el ámbito educativo, dispone de 10 centros concertados donde estudian 3.730 alumnos, con 317 docentes y 57 trabajadores contratados. Además, mantiene 74 misiones y tres familias en misión.

Transparencia y rendición de cuentas

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, y el vicario de Asuntos Económicos, Carlos Piñero, presentaron este viernes la Memoria de 2024, que incluye un nuevo modelo contable impulsado por la Conferencia Episcopal Española para unificar criterios entre diócesis.

Piñero subrayó que “con esta memoria, la Iglesia Diocesana quiere rendir cuentas de su gestión y dar testimonio de su servicio a la sociedad”, apelando a la corresponsabilidad de los fieles para sostener las actividades pastorales y sociales.

El vicario explicó que el pasado año aumentaron tanto los ingresos como los gastos, en parte por el nuevo sistema de registro y también por un incremento real de aportaciones, incluidas colectas extraordinarias como la de la DANA.

“Cada euro aportado a través de la asignación tributaria se multiplica por cuatro en valor social generado”, destacó Piñero, quien añadió que la diócesis ha pasado de un resultado negativo en 2023 (-108.000 euros) a una capacidad de financiación positiva de 141.000 euros en 2024, gracias a la venta de inmuebles.

Día de la Iglesia Diocesana

La presentación de la memoria coincide con la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, que tendrá lugar el domingo 9 de noviembre bajo el lema “Tú también puedes ser santo”.

El obispo Pulido invitó a valorar, agradecer y apoyar el trabajo conjunto de la comunidad diocesana. “En un mundo globalizado, a veces se diluye la conciencia de lo local. Pero la fe se vive en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestra diócesis concreta, que es la porción del Pueblo de Dios donde la Iglesia está realmente presente”, señaló.

El prelado también recordó a sacerdotes, religiosos y laicos que han dejado “huella de santidad” en la diócesis, como los recientemente fallecidos Jesús Moreno y Florentino Muñoz.