La lluvia no frena a la Intramuros de Cáceres, la carrera que hace latir la historia: "Ha sido Rock&Roll del bueno"

La del viernes fue una jornada lluviosa en la ciudad de Cáceres. Era uno de los días marcados en rojo en el calendario de los 500 corredores que se habían agotado las inscripciones hace ya días para participar en la décima edición de la Intramuros Urban Trail Night. Pero el agua frenó más de una hora antes de las nueve de la noche y, a pesar de algunas complicaciones en el montaje del recorrido, nada pudo con una carrera que hace latir la historia.

Media hora antes del comienzo, los corredores ya estaban calentando para prepararse sobre el suelo de la plaza Mayor, un privilegiado entorno para la celebración de una de las citas más espectaculares que hay en la ciudad.

Participantes

Cada uno lo aprovechó de la forma que más lo disfruta. Por ejemplo, Gerardo Terrón. Es arroyano de nacimiento y cacereño de adopción, tiene 42 años y su vida profesional está vinculada al deporte. «Es la primera vez que participo, y vengo a disfrutar. Mi objetivo no es ganarla», explica. Gabriel y Luis Alonso, por su parte, son padre e hijo. Vienen de Pinofranqueado, y van a por todas: «Yo quedé segundo en veteranos hace dos años, voy a intentar repetirlo», cuenta el padre. También en equipo. Desde distintos puntos de la región acudieron el club de ‘runners’ Samsons Ocr Team, que también se dedican de forma profesional a las carreras de Trail.

Instituciones

Tres minutos antes del arranque, llegó el turno de las instituciones para cortar la cinta que diese comienzo a la carrera. Participaron el director comercial de El Periódico Extremadura, entidad organizadora, Antonio Mayorgas; en representación de los patrocinadores estuvieron Roberto Ledesma, director territorial de Ibercaja, y Raúl Galeano, product expert de Mercedes-Benz Automoción del Oeste; y por parte de los colaboradores estuvo Emilio Borrega, teniente alcalde del Ayuntamiento de Cáceres. La empresa Canal de Isabel II también participa como colaboradora. Además, asistió Jerónimo Pérez en representación de Pebetero, firma encargada de la logística. Borrega y Mayorgas coincidieron en que este evento «se ha convertido en un símbolo de la ciudad».

El itinerario de este año se inició y concluyó en la plaza Mayor, y ha pasado por enclaves tan espectaculares como Santiago, el barrio de San Antonio, San Jorge, San Juan o el Puente de San Francisco. Además, como gran novedad, el recorrido atravesó el museo Helga de Alvear para disfrute de los corredores. En total, fueron 4,9 kilómetros de un recorrido exigente pero espectacular.

Ganadores

El primero en cruzar la meta fue Eneko de Castro, que pulverizó el cronómetro para concluir la carrera en 17.33 minutos. Le siguió Aitor Sánchez (17.40) y Mael Leal (18.06). De Castro apenas tiene 20 años y lleva tres formándose en el Centro de Alto Rendimiento para competir como triatleta, lo que demuestra el interés que despierta esta prueba también en profesionales. Al ser preguntado, decía «alucinar» con la prueba: «Es un placer porque la parte antigua es preciosa, es el primer año que participo, pero espero repetir».

En categoría femenina la vencedora fue Elisabeth Sánchez, que acabó en 23.31 minutos. Natural de la localidad hurdana de Cerezal, es funcionaria en la ciudad: «La prueba de este año sonaba a Rock&Roll del bueno». En segunda posición quedó Alicia Arenas (24.22) y tercera fue Marina Preciados (24.24).