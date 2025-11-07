Un milagro en Nochebuena: la niña que despertó del coma en Fuente del Maestre

La Nochebuena de 1986 fue testigo de un hecho insólito que conmovió a la localidad de Fuente del Maestre. Una niña de 12 años, que llevaba varios meses en coma y había sido desahuciada por la mayoría de los médicos, recuperó repentinamente la salud de forma inexplicable.

¿Qué le ocurrió?

La historia de Rosa Paz comenzó el 1 de enero de 1985, cuando, con apenas 11 años, se preparaba para interpretar el papel de San José en una función teatral. De pronto, comenzó a sentirse indispuesta, un fuerte dolor de cabeza y mareos alarmaron a sus padres, quienes llamaron de inmediato al médico del pueblo. Tras examinarla, decidió enviarla al hospital de Badajoz. Allí permaneció ingresada durante dos meses mientras se le realizaban numerosas pruebas. El estado de Rosa se agravó, por lo que se les recomendó trasladarla a Sevilla.

En la capital andaluza pasó 44 días hospitalizada. Los especialistas confirmaron el diagnóstico de encefalitis, una enfermedad para la que en aquel momento no existía cura. El 8 de mayo, la familia regresó a Badajoz con el historial clínico, donde los médicos les aconsejaron volver a casa y prepararse para un desenlace fatal. La madre, desesperada, decidió acudir al Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Allí, tras ser examinada nuevamente, los médicos tampoco ofrecieron esperanzas de recuperación, por lo que la familia regresó a Fuente del Maestre.

Medicación y cuidados

En agosto, las recomendaciones médicas fueron de reposo absoluto, cambios de postura frecuentes y alimentación por sonda, pero la enfermedad siguió avanzando. El técnico sanitario acudía tres veces al día para administrarle medicación y cuidados. E incluso en los últimos cuatro meses fue necesario suministrarle oxígeno de forma constante. En el pueblo, todos conocían el grave estado de Rosa y pocos conservaban la esperanza de que volviera a recuperar la salud.

"¡Milagro, milagro!"

La noche del 24 de diciembre, alrededor de las diez, ocurrió lo que muchos en Fuente del Maestre aún recuerdan como un auténtico milagro. Tras finalizar el rezo del rosario junto a la cama de Rosa y pasarle unas estampas por la cabeza, su madre, y su vecina Antonia se encontraban en una habitación contigua cuando escucharon una voz débil pero clara: "¡Mamá, Antonia!".

Atónitas, corrieron hacia la habitación y no podían creer lo que veían, Rosa había recuperado el conocimiento después de meses en coma. Mientras su madre la abrazaba y besaba entre lágrimas, Antonia gritaba emocionada: "¡Milagro, milagro!". La joven logró incorporarse con ayuda y, para asombro de todos, lo primero que pidió fue algo de comer. Ni su familia ni nadie en el pueblo daban crédito de lo ocurrido e incluso las autoridades médicas y eclesiásticas pidieron prudencia al hablar de milagro pero para los vecinos de la localidad, aquella noche de 1986 ocurrió el Milagro de Nochebuena.