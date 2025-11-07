'El País de Ni' cumple 20 años y reivindica el valor del juego frente a las pantallas

Cuando Enni Trigoso cursaba Educación Infantil, surgió en la ciudad una novedosa posibilidad para poder realizar las prácticas en un parque infantil, una alternativa que despertó de inmediato su interés. Desde la primera vez que pisó aquel espacio, supo que algún día tendría el suyo propio. Dos décadas después, su sueño se mantiene más vivo que nunca. Esta semana, el parque infantil 'El País de Ni' celebra su 20º aniversario, con Enni aún al frente, ahora desde su ubicación en García Plata de Osma.

"En 2004 no dejaba de darle vueltas a una idea que me ilusionaba cada vez más, abrir mi propio parque infantil. Sentía que en Cáceres hacía falta un lugar pensado especialmente para los niños, donde pudieran jugar, aprender nuevos juegos y hacer amigos. Quería recrear ese espíritu de cuando yo jugaba en la calle con mis amigos, pero en un entorno seguro y protegido. Imaginaba un espacio con monitores que enseñaran juegos, que acompañaran a los niños sin imponerles nada, permitiéndoles expresarse con libertad y disfrutar sin la presencia de una figura autoritaria".

FOTOGALERÍA | El País de NI /

'El abecedario de El País de Ni'

Su interés por la educación y la creatividad la llevó a idear una forma visual y lúdica de enseñarles el abecedario. La excelente acogida de esta iniciativa la inspiró a plasmar cada letra en un libro. "Fue un proyecto que concebí desde cero y que permaneció guardado durante seis años antes de ver la luz. Finalmente, decidí compartirlo con el público bajo el título El abecedario de El País de Ni , un abecedario original que tuvo una gran acogida e incluso llegué a presentar en la Feria del Libro".

Bullying

El fenómeno del bullying ha ido adquiriendo una mayor visibilidad en los últimos años, especialmente en entornos educativos y de ocio infantil. La prevención y la detección temprana resultan fundamentales para evitar que los conflictos cotidianos entre niños se transformen en situaciones de acoso. En este sentido, la intervención desde espacios no formales también juega un papel clave, ya que ofrece oportunidades para trabajar valores como la empatía y el respeto desde el juego y la convivencia. "Recuerdo que al principio, cuando abrí, tenía grupos y clases que venían todas las semanas a mi local. Por aquellos entonces, los cumpleaños se celebraban de uno en uno, no se juntaban unos cuantos. Entonces, si yo detectaba algo, sí que mediaba entre ellos, a través del juego utilizando técnicas de empatía para que se pusieran en el lugar del otro".

Sobreprotección

Por último, en relación con la sobreprotección, la experta ha señalado que, en la actualidad, los padres muestran una mayor preocupación por la educación de sus hijos, algo completamente comprensible. Sin embargo, algunos tienden a ser excesivamente sobreprotectores, lo que se traduce en un mayor temor a dejar que los niños actúen o se desenvuelvan por sí mismos. "A raíz del confinamiento, todo cambió. Los niños estuvieron encerrados durante mucho tiempo y, como había tantas cosas que no podían hacer, muchos padres empezaron a ceder en ciertos límites, sobre todo con la tecnología. Cuando se aburrían, se les daba el móvil o la tablet, y ahora eso se ha convertido en una costumbre difícil de revertir. Yo siempre digo que las pantallas matan la imaginación, es como un bebé, hay que cuidarla y alimentarla. Los niños necesitan aburrirse, porque es precisamente en ese aburrimiento donde empieza la creatividad y donde aprenden a salir de su zona de confort".

La importancia del juego

"Para mí, lo más importante para un niño es jugar. A través del juego aprenden, practican lo que se les da bien y desarrollan tanto su mente como su cuerpo. A veces algunos padres olvidan que los niños necesitan jugar con otros niños, porque somos seres sociales. Es en ese intercambio donde adquieren las herramientas necesarias para ser autosuficientes".

De cara al futuro, a Enni le encantaría crear su propio programa infantil de televisión. "Cuando era pequeña, había programas de televisión que realmente conectaban con los niños, como Los payasos de la tele. Ahora veo los dibujos actuales y no me gustan nada, no tienen nada que ver con los niños españoles. Es una pena que esa esencia se haya perdido".