Duodécima edición
La pasión por el 'running' se desata en Cáceres: otra carrera con récord de participación y dorsales agotados
La cita solidaria de la Guardia Civil cuenta con casi 800 inscritos. La recaudación irá destinada a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Extremadura (EMEX)
La XII Carrera Solidaria de la Guardia Civil de Cáceres se celebrará este domingo, 9 de noviembre, con una participación récord y todos los dorsales agotados. Será una jornada deportiva, solidaria y de convivencia abierta a toda la ciudadanía.
Cerca de 800 personas inscritas en las distintas pruebas y dorsal 0 se darán cita en este evento organizado por la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, que tiene como objetivo recaudar fondos a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Extremadura (EMEX), manteniendo así el espíritu solidario que caracteriza esta cita anual.
Modalidades
La carrera contará con diferentes modalidades que permitirán la participación de personas de todas las edades: habrá carreras infantiles pensadas para los más pequeños, caminata solidaria con salida a las 10.50 horas, pruebas de cinco y diez kilómetros con inicio a las 11.00 y dorsal 0 para contribuir en la causa solidaria sin necesidad de andar o correr.
Participantes
Los participantes pueden recoger sus dorsales en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres (Oficina de Ayudantía) este viernes hasta las 15.00 horsa, el sábado de 10.00 a 13.00 y el domingo antes de la carrera, hasta las 10.30 como hora límite.
Además del componente deportivo, la jornada incluirá un completo programa de actividades para toda la familia con una exposición de medios humanos y materiales de distintas Unidades de la Guardia Civil de Cáceres, disponible desde las 10.00 horas, un cocido solidario y barra solidaria, castillo hinchable y animación, en un ambiente festivo y de apoyo a la causa.
