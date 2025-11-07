Reclamación socialista
Polémica en Cáceres por el humo del crematorio del cementerio: el PSOE pide una investigación urgente
La portavoz Belén Fernández reclama al Gobierno local que compruebe si la empresa concesionaria cumple la normativa ambiental y sanitaria por las emisiones
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha solicitado al equipo de Gobierno que investigue con urgencia las emisiones del horno crematorio del cementerio, ante las quejas de los vecinos por la presencia de humo oscuro y olores intensos en las últimas semanas.
La portavoz del PSOE, Belén Fernández, ha explicado que "en numerosas ocasiones, coincidiendo con las incineraciones, se observa la emisión de un humo mucho más oscuro que de costumbre del crematorio, y la humareda arrastra fuerte olor que se propaga por las zonas residenciales".
Controles exhaustivos
Por este motivo, la formación socialista ha pedido al Ayuntamiento que realice controles exhaustivos sobre la empresa concesionaria y revise el estado de los filtros y el funcionamiento de la instalación "para comprobar si se cumple rigurosamente toda la normativa exigible en materia ambiental y sanitaria".
Fernández ha señalado que su grupo espera que el Gobierno local inicie "una investigación completa" que determine si las emisiones y el funcionamiento del crematorio están dentro de los límites legales y de seguridad establecidos por la normativa autonómica.
"Inaceptable"
La portavoz socialista ha considerado "inaceptable que los vecinos del Distrito Norte se puedan ver expuestos a un ambiente insalubre y a la constante preocupación por la calidad del aire que respiran", por lo que ha reclamado que el consistorio verifique si la concesionaria pasa todos los controles de emisiones y mantenimiento.
"La salud de los ciudadanos no es negociable", ha subrayado Fernández, quien ha recordado que el Ayuntamiento "tiene la obligación de garantizar que estas instalaciones operan con la máxima seguridad y respeto ambiental". El PSOE ha pedido además que el Gobierno local aporte en la próxima comisión informativa los informes de inspección y control solicitados.
